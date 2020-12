Luisa Sonza abre o jogo e fala de boatos de brigas com Vitão

A cantora Luisa Sonza decidiu quebrar o silêncio e falou das supostas brigas com o namorado, Vitão. Primeiramente, aconteceram boatos de que os dois teriam viajado para reconciliação do casal. Será que os dois tiveram uma crise no namoro?

Luisa Sonza e Vitão brigaram?

Durante uma interação com os seguidores, Luisa respondeu nos Stories algumas perguntas sobre a vida pessoal. Quando questionada se os dois brigavam, Sonza brincou: “não gente, não tenho nem paciência pra isso, não tenho nem tempo hábil para essas coisas.”

Para completar, ela aproveitou o espaço para aconselhar seus fãs. “Entender que ciclos acabam e tem que seguir em frente. Tudo o que a gente vive é importante pra nossa evolução, mas tem uma hora que chega ao fim. Nem viver a gente vive pra sempre. Não é a mudança que é sofrida, o que faz a gente sofrer é resistir à mudança. Então o quanto mais rápido a gente aceitar que as coisas mudam e ciclos se fecham e se abrem, menos a gente vai sofrer. Isso não quer dizer que não tem que respeitar seus sentimentos e seu luto. Porém a gente está acostumado a ter que se martirizar, e não é isso. A gente vive o luto, mas continua vivendo.”

Namoro de Sonza e Vitão esteve em crise?

Ainda neste mês, Luisa Sonza e Vitão viajaram para conseguir superar uma crise no relacionamento, segundo o jornalista Erlan Bastos. Nas redes sociais, eles chegaram a postar fotos da viagem, mas foram discretos nas publicações.

Embora não tenham afirmado, o casal havia dado um “tempo” de aparecer nas redes. De acordo com uma fonte do colunista, o cantor estaria com dificuldade em confirmar na ‘braba’. Por causa disso, e ciúmes, eles estariam brigando com frequência. No entanto, nenhum dos dois confirmou essa informação.

Cantora afasta boatos com publicação romântica

Na última semana, Luisa compartilhou um álbum de fotos em seu perfil do Instagram com o namorado. Em clima de romance, eles apareceram em um estúdio de gravação, trocando abraços e beijos.

Dentro das publicações, a cantora aproveitou para se declarar. “Do coração você me impacta, rapta”, legendou em um dos posts. Imediatamente, os fãs elogiaram o casal que começou a namorar neste ano, após o término de Sonza com Whindersson Nunes.

https://www.instagram.com/p/CIjTXTnh3MI/