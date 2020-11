RBD lança música nova após 12 anos do fim do grupo

O RBD lança música nova após um hiato de 12 anos. A banda, formada a partir da telenovela mexicana Rebelde, de 2004, apresentou “Siempre he estado aquí” (“Sempre estive aqui”), na terça-feira (17). É interpretada por quatro dos seis integrantes originais.

Como foi o lançamento da música do RBD?

A música comemora o show ao vivo e virtual, intitulado “Ser o Parecer”, que ocorrerá no dia 26 de dezembro. Depois de um hiato de pouco mais de uma década, Maite Perroni, Anahí, Christopher von Uckermann e Christian Chávez vão se encontrar na apresentação especial, com a ausência de Dulce Maria, que está grávida, e de Alfonso Herrera.

“Siempre he estado aquí” foi gravada e produzida à distância, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Maite revelou ao G1 que não há planos de o RBD gravar outras canções, porque todos estão em momentos muito diferentes pessoal e profissionalmente.

Em meio à letra, nota-se nomes dos hits da banda, como “Sálvame”, “Enseñame”, “Este corazón”, “Un poco de tu amor” e “Sólo quédate en silencio”.

RBD lança música nova; confira a letra

Siempre he estado aquí (Sempre Estive Aqui) – RBD

Desde febrero he vuelto a escribirte canciones (Desde fevereiro, voltei a compor músicas para você)

Desde hace tanto quiero darte explicaciones (Faz muito tempo que quero te dar explicações)

Con un lo siento, quiero devolver el tiempo (Com um pedido de desculpas, quero voltar no tempo)

Para volver y que en un beso me perdones (E retornar para que você me perdoe com um beijo)

Lo bonito de la vida es que no olvidas, no (A beleza da vida é que você não se esquece, não)

Nunca olvidarás el primer amor (Você nunca esquecerá o seu primeiro amor)

Pero aunque se pase el tiempo, vuelve el viento que (Mas mesmo que o tempo passe, volta o vento que)

Te hizo contener la respiración (Te fez segurar a respiração)

Yo siempre he estado aquí, yo nunca te olvidé (Eu sempre estive aqui, nunca te esqueci)

Porque un amor tan grande no se va, no se fue (Porque um amor tão grande não vai embora, não foi)

Yo siempre he estado aquí, yo nunca me alejé (Eu sempre estive aqui, nunca me afastei)

Porque mi corazón siempre estará donde estés (Porque meu coração sempre estará onde você estiver)

No tengo que volver (Não preciso voltar)

Si yo nunca me fui (Porque nunca fui embora)

Yo siempre he estado aquí (Eu sempre estive aqui)

Yo-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Yo siempre he estado aquí (Eu sempre estive aqui)

Yo-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Sálvame con este corazón (Salva-me com esse coração)

Tan solo enséñame un poco de tu amor (Apenas me mostre um pouco do seu amor)

Y solo quédate en silencio (E então fique em silêncio)

Que aún hay tanto por contar (Porque ainda há muita coisa para contar)

Y hay canciones que nos quedan por cantar (E músicas que precisamos cantar)

Volver a sentir lo que me enamora (Voltar a sentir o que me apaixona)

Lo que no se olvida (Aquilo que é inesquecível)

Aunque pasen las horas (Mesmo com o passar das horas)

Yo siempre he estado aquí, yo nunca te olvidé (Eu sempre estive aqui, nunca te esqueci)

Porque un amor tan grande no se va, no se fue (Porque um amor tão grande não vai embora, não foi)

Yo siempre he estado aquí, yo nunca me alejé (Eu sempre estive aqui, nunca me afastei)

Porque mi corazón siempre estará donde estés (Porque meu coração sempre estará onde você estiver)

No tengo que volver (Não preciso voltar)

Si yo nunca me fui (Porque nunca fui embora)

Yo siempre he estado aquí (Eu sempre estive aqui)

(Siempre he estado aquí) yo-oh-oh (Sempre estive aqui)

Oh-oh-oh (ooh)

Oh-oh-oh-oh

Yo siempre he estado aquí (Eu sempre estive aqui)

Yo-oh-oh

Oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Fonte: site Letras

https://www.youtube.com/watch?v=wch8wO241mw