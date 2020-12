Saiba tudo sobre o feat de Luisa Sonza com Pabllo Vittar e Anitta

Luisa Sonza revelou oficialmente a capa do novo hit com as cantoras Pabllo Vittar e Anitta nesta quinta-feira (17). Após vários boatos, o feat tão esperado pelos fãs é real, e o clipe de ‘Modo Turbo’ será lançado em breve.

Vaza capa do feat entre Luisa Sonza com Pabllo e Anitta

Até ontem, eram apenas boatos que o feat entre as cantoras aconteceria. No entanto, antes que Luisa Sonza pudesse anunciar oficialmente a parceria, algum hacker vazou a foto da capa, estragando a surpresa.

Esse incidente não agradou nem um pouco a loira, que desabafou nas redes sociais. “A gente vai até o inferno achar quem vazou essa foto”, disse Sonza, no Twitter.

Para completar, Luisa voltou a falar sobre o vazamento. “Imaginem a Anitta comendo o c* de quem vazou essa foto. Agora imaginem Anitta, Luísa e Pabllo comendo o c* de quem vazou. Pois é”, disparou ela.

A gnt vai até o inferno achar quem vazou essa foto. — Luísa Sonza ♋️🦀 (@luisasonza) December 18, 2020

A capa de ‘Modo Turbo’

Em uma capa futurista e com uma pegada ‘radical’ com relação a corrida de carros, o projeto promete algo que lembra o clipe de ‘Garupa’, de Luisa Sonza e Pabllo Vittar, lançado em 2019.

Na foto de capa feita por Pedrita Junckes, aparece Luisa Sonza na frente, e ao lado esquerdo a cantora de ‘Amor de Que’, usando lace preta, e Anitta, do lado direito, com peruca castanha.

Dentre os responsáveis pelo stylist das famosas, estão nomes como: Clara Lima, Victor Miranda, João França Ribeiro, Ana Wainer, Gu Souza, Jorge Moura, e a marca Otávio Inc.

Quando será o lançamento de ‘Modo Turbo’?

Para os fãs que estão ansiosos pelo clipe das divas do pop, devem aguardar mais alguns dias. O ‘presente de natal’ chegará mais cedo, já que o clipe estreia dia 21 de dezembro. O horário para o lançamento ainda não foi divulgado. Vale destacar que o último clipe de Luisa Sonza e Anitta, ‘Combatchy’, foi liberado à meia-noite do dia 20 de novembro de 2019.

Porque o feat de Pabllo e Anitta ‘demorou’ para acontecer?

Antes de Luisa Sonsa unir Pabllo e Anitta novamente, os fãs não paravam de pedir por um ‘Sua Cara parte 2’. Para quem não se lembra, as duas gravaram o clipe icônico em 2018, mas de lá para cá, muitas águas rolaram.

Depois do lançamento, as duas se afastaram ‘misteriosamente’, mas pouco depois o motivo veio à tona. Com um áudio vazado, Anitta supostamente teria dito que pagou o clipe no valor de 70 mil dólares – frase que virou meme na web. Neste sentido, a cantora teria uma suposta dívida com Anitta.

Após mais de um ano, Pabllo e Anitta voltaram a se aproximar, mas nunca assumiram que tiveram uma briga.

Reação dos fãs com o feat de Luisa Sonza:

A LUISA SONZA ACABOU DE CONFIRMAR NOS STORIES MODO TURBO SERÁ LANÇADA NO DIA 21

FEAT COM PABLLO VITTAR E ANITTA Elas tinham uma estratégia de divulgação enorme que acabou sendo estragada devido a essa foto que vazou: pic.twitter.com/Bx4fj11U3d — Eu sou a puta que pariu e o caralho de asas 💥🐇 (@GabrielLimaTJS) December 18, 2020

