Spotify Wrapped: como ver a sua retrospectiva 2020

Com a chegada de dezembro, muitas retrospectivas começam a aparecer na internet, mas nenhuma tão interessante quanto o Spotify Wrapped. A retrospectiva é uma tradição anual da plataforma de streaming, que cria um levantamento com os conteúdos mais ouvidos no ano pelo usuário. Veja como acessar o seu ranking de 2020.

O que o Spotify Wrapped mostra?

Utilizando dados do usuário, o Spotify Wrapped separa uma série de informações legais. Embora o foco geralmente seja dado ao artista mais escutado ou a música mais ouvida, a plataforma faz retrospectiva dos seguintes pontos:

Número de artistas novos descobertos

Estilos musicais ouvidos e os 5 gêneros mais ouvidos

Top 5 músicas mais ouvidas

Podcast mais ouvido

Música ouvida pelo usuário antes dela chegar em 50 mil streamings

Década mais ouvida

Artista mais escutado e número total de artistas escutados

Quais foram os destaques no Spotify Wrapped em 2020

Além de realizar a retrospectiva do usuário, o Spotify também produz um Wrapped com base nas informações de todo o mundo. Desta forma, a plataforma consegue mostrar o artista mais popular do ano e a música mais ouvida.

Em 2020, a música mais ouvida foi Blinding Lights, do cantor The Weeknd. Contudo o artista mais ouvido no mundo foi outro; o destaque foi para Bad Bunny, artista de reggaeton.

Com a popularização dos podcasts ao redor do mundo, o Spotify também decidiu indicar este ano qual foi o podcast mais ouvido. Surpreendentemente, o escolhido foi o The Joe Rogan Experience, programa de entrevistas com nomes como Kanye West, Elon Musk e outros.

Quer saber quais foram as músicas mais ouvidas no Spotify ao redor do mundo? Então, ouça a playlist abaixo:

Como ver retrospectiva Spotify?

Apesar de ser legal saber o que o mundo está ouvindo, também é divertido saber quanto tempo passamos ouvindo a nossa música favorita. Por isso, o Spotify facilita o acesso da retrospectiva a seu usuário.

1 – Acesse o link a seguir (spotify.com/br/wrapped) e clique sobre o botão “Entrar” para visualizar as opções de login em sua conta do Spotify;

2 – Em seguida, toque em “Login para ver sua retrospectiva 2020” e faça o login com sua conta Spotify;

3 – Dentro do aplicativo Spotify, você encontrará várias listas de reprodução de fim de ano para você. O primeiro é “Suas melhores músicas de 2020”. Então, você está no caminho da memória, olhando para tudo que você amou ouvir em 2020.