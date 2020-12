Mais ouvidas do Spotify em 2020 tem Marília Mendonça no topo; veja lista

Dezembro é o mês das retrospectivas. Uma delas é a “Wrapped”, realizada pelo Spotify, maior serviço de streaming de áudio do mundo. A lista revela artistas, músicas, discos e podcasts mais ouvidos no Brasil e no mundo. Por aqui, Marilia Mendonça ficou em primeiro lugar. O posto foi ocupado por Bad Bunny no ranking global. Veja o ranking completo das mais ouvidas do Spotify em 2020.

Quais são as mais ouvidas do Spotify em 2020?

O balanço anual revelou também a música queridinha nacional: “Liberdade Provisória”, de Henrique & Juliano. Em escala mundial, a escolhida foi “Blinding Lights”, do The Weeknd.

“O Embaixador in Cariri”, ao vivo, de Gusttavo Lima, foi o disco mais ouvido de 2020. Fora do Brasil, “YHLQMDLG”, de Bad Bunny. Confira o ranking completo:

Artista brasileiro mais ouvido em 2020 no Spotify

1 – Marília Mendonça

2 – Henrique & Juliano

3 – Gusttavo Lima

4 – Zé Neto & Cristiano

5 – Jorge & Mateus

6 – Os Barões Da Pisadinha

7 – Anitta

8 – Matheus & Kauan

9 – Alok

10 – Maiara & Maraisa

Mulheres mais ouvidas no Brasil

1 – Marília Mendonça

2 – Anitta

3 – Maiara & Maraisa

4 – Luísa Sonza

5 – Dua Lipa

6 – Ludmilla

7 – Anavitória

8 – Ariana Grande

9 – Lady Gaga

10 – Billie Eilish

Homens mais ouvidos no Brasil

1 – Henrique & Juliano

2 – Gusttavo Lima

3 – Zé Neto & Cristiano

4 – Jorge & Mateus

5 – Os Barões Da Pisadinha

6 – Matheus & Kauan

7 – Alok

8 – Dilsinho

9 – Wesley Safadão

10 – MC Kevin o Chris

Música mais ouvida de 2020

1 – Liberdade Provisória – Henrique & Juliano

2 – A Gente Fez Amor – Ao Vivo – Gusttavo Lima

3 – Graveto – Ao Vivo – Marília Mendonça

4 – Volta por Baixo – Ao Vivo – Henrique & Juliano

5 – S de Saudade – Luíza & Maurílio, Zé Neto & Cristiano

6 – Litrão – Ao Vivo – Matheus & Kauan

7 – Barzinho Aleatório – Ao Vivo – Zé Neto & Cristiano

8 – Don’t Start Now – Dua Lipa

9 – Cheirosa – Ao Vivo – Jorge & Mateus

10 – SENTADÃO – Felipe Original, JS o Mão de Ouro, Pedro Sampaio

Discos mais ouvidos de 2020

1 – O Embaixador in Cariri (Ao Vivo) – Gusttavo Lima

2 – Por Mais Beijos Ao Vivo (ao Vivo) – Zé Neto & Cristiano

3 – 10 Anos Na Praia – Matheus & Kauan

4 – Future Nostalgia – Dua Lipa

5 – Todos Os Cantos, Vol. 1 (Ao Vivo) – Marília Mendonça

6 – Agora Eu Pego Mesmo – Os Barões Da Pisadinha

7 – Batom de Ouro – Os Barões Da Pisadinha

8 – Melim – Melim

9 – VIVA (Ao Vivo) – Luan Santana

10 – Celebridade – Orochi

Podcasts mais ouvidos

1 – Horóscopo Hoje

2 – Café da Manhã

3 – Primocast

4 – NerdCast

5 – Flow Podcast

6 – Autoconsciente

7 – O Assunto

8 – Mamilos

9 – Inglês do Zero

10 – Filhos da Grávida de Taubaté

Artistas mais ouvidos de 2020 no mundo no Spotify

1 – Bad Bunny

2 – Drake

3 – J Balvin

4 – Juice WRLD

5 – The Weeknd

6 – BTS

7 – Billie Eilish

8 – Taylor Swift

9 – Post Malone

10 – Travis Scott

Mulheres mais ouvidas no mundo

1 – Billie Eilish

2 – Taylor Swift

3 – Ariana Grande

4 – Dua Lipa

5 – Halsey

6 – Lady Gaga

7 – Nicki Minaj

8 – Rihanna

9 – Camila Cabello

10 – Selena Gomez

Homens mais ouvidos no mundo

1 – Bad Bunny

2 – Drake

3 – J Balvin

4 – Juice WRLD

5 – The Weeknd

6 – BTS

7 – Post Malone

8 – Travis Scott

9 – Justin Bieber

10 – Eminem

Músicas mais ouvidas no mundo

1 – Blinding Lights – The Weeknd

2 – Dance Monkey – Tones And I

3 – The Box – Roddy Ricch

4 – Roses – Imanbek Remix – Imanbek, SAINt JHN

5 – Don’t Start Now – Dua Lipa

6 – ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) – DaBaby, Roddy Ricch

7 – Watermelon Sugar – Harry Styles

8 – death bed (coffee for your head) – Powfu, beabadoobee

9 – Falling – Trevor Daniel

10 – Someone You Loved – Lewis Capaldi

Álbuns mais ouvidos do mundo

1 – YHLQMDLG – Bad Bunny

2 – After Hours – The Weeknd

3 – Hollywood’s Bleeding – Post Malone

4 – Fine Line – Harry Styles

5 – Future Nostalgia – Dua Lipa

6 – Shoot For The Stars Aim For The Moon – Pop Smoke

7 – WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish

8 – Legends Never Die – Juice WRLD

9 – Divinely Uninspired To A Hellish Extent – Lewis Capaldi

10 – Changes – Justin Bieber

Podcasts mais ouvidos do mundo no Spotify

1 – The Joe Rogan Experience

2 – TED Talks Daily

3 – The Daily

4 – The Michelle Obama Podcast

5 – Call Her Daddy

6 – NPR News Now

7 – Crime Junkie

8 – Stuff You Should Know

9 – Gemischtes Hack

10 – The Journal