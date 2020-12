Veja 12 filhos de músicos famosos que seguiram o caminho dos pais

Nesta semana, o compositor Chico Chico virou notícia ao anunciar uma parceria com o músico Fran. Mas você sabia que ambos já tem um sangue bem musical? Enquanto Fran é neto de Gilberto Gil, Chico Chico é o filho de Cássia Eller. Embora essa informação possa pegar alguns de surpresa, há diversos casos de filhos de músicos famosos que seguiram o caminho dos pais.

Confira abaixo 12 artistas que herdaram o dote musical dos pais:

Chico Chico (Cássia Eller)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Filho de Cássia Eller, Chico Chico talvez seja um dos descendentes mais parecidos com sua mãe. Além do talento, o músico herdou o carisma e o espírito rockeiro. Antes do novo lançamento com Fran, você pode ouvir a voz de Chico Chico em Parabelo da Existência (pelo vídeo acima).

Bebel Gilberto (João Gilberto) – Filhos de músicos famosos

João Gilberto foi um dos músicos mais importantes da história do Brasil, mas parece que seu impacto também foi muito grande em sua casa. Desde criança, a cantora Bebel Gilberto seguiu os passos do pai na música e ajudou a manter o espírito da Bossa Nova vivo muito depois do primeiro lançamento de João Gilberto. Certamente, um dos registros mais legais de filhos de músicos famosos é a versão de Chega de Saudade cantada por Bebel e João em um show (veja acima).

Bem Gil (Gilberto Gil)

Não é só o neto Fran que seguiu os passos de Gilberto Gil na música, o filho Bem Gil também é um compositor e músico sensacional. Quando nasceu, durante o Rock in Rio 1985, um jornal até fez a manchete “nasce o roqueiro do ano”, mas o próprio Bem assume que demorou a entrar na música; ele só teve as primeiras aulas de violão aos 16 anos. Desde então, colaborou em diversas ocasiões com o pai e também com gente como Roberta Sá e Jorge Mautner.

Zeca, Tom e Moreno Veloso (Caetano Veloso) – Filhos de músicos famosos

Caetano Veloso é outro ídolo da MPB que emplacou seus filhos na música. Inclusive, essa união entre pais e filhos foi o foco da turnê Ofertório, realizada por Caetano, Zeca, Tom e Moreno nos últimos dois anos. Além de se divertirem com músicas do pai, os filhos de Veloso tocaram a música Todo Homem, a primeira composição pública de Zeca (ouça ela logo acima).

Clara Buarque (Carlinhos Brown)

Dona de uma bela voz, Clara Buarque tem a sorte de possuir dois músicos famosos em sua genealogia: o pai Carlinhos Brown e o avô Chico Buarque. Ela fez alguma lives mostrando seu dom pelo Instagram, mas despontou na música há três anos ao participar da música Dueto no álbum Caravelas, lançado por seu avô. Confira a parceria entre Clara e Chico acima.

Maria Rita (Elis Regina)

Encerrando a seção brasileira da lista de filhos de músicos famosos, não poderia faltar a cantora Maria Rita. Certamente, uma das mais consolidadas na MPB, ela é filha da cantora Elis Regina. Se você não sabia disso, provavelmente já deve ter ouvido a música Encontros e Despedidas e pensado que a voz é muito parecida com a da cantora falecida em 1982.

Elijah Hewson (Bono Vox)

Fora do Brasil, o mercado musical também possui alguns casos de filhos de músicos famosos que seguiram o caminho dos pais. Se você é fã do U2, certamente vai se interessar pelo som da banda Inhaler. Além de lembrar um pouco o som da banda irlandesa durante os primeiros discos (Boy, October e War), você poderá ouvir uma voz muito similar a de Bono Vox. Essa sensação acontece, pois Elijah Hewson é filho do vocalista do U2.

Sean Ono Lennon (John Lennon e Yoko Ono) – Filhos de músicos famosos

Sean Ono Lennon é outro caso que possui mais de dois músicos em sua ascendência, pois é filho de John Lennon e Yoko Ono. Embora ele nunca tenha atingido o mesmo patamar da carreira de seu pai, Sean possui um ótimo dom para a composição e participa de bandas legais como The GOASTT e The Lennon Claypool Delirium. Acima, você pode conferir um cover que ele fez da música Isolation em homenagem ao aniversário de 80 anos de John Lennon.

Paris Jackson (Michael Jackson)

Filha de Michael Jackson, Paris nunca teve muita paz durante a sua infância, afinal sempre estava sob os holofotes da imprensa. Por isso, ninguém se surpreendeu quando ela se afastou da mídia após a morte do pai. Contudo, há cerca de um mês ela anunciou o lançamento de sua primeira música solo, Let Down. Não tem nada de Michael Jackson no som dela, mas sua voz é extremamente bonita.

Jason Bonham (John Bonham) – Filhos de cantores famosos

Poucos bateristas fizeram história e inovaram como John Bonham, um dos pilares por trás do sucesso do Led Zeppelin. Por isso, quando ele morreu em 1980, muitos consideraram que a banda foi embora junto com ele. Mas o filho dele, Jason Bonham, conseguiu elevar-se ao mesmo patamar do pai e manter o Led Zeppelin junto em diversas ocasiões. Você pode ouvir acima Jason Bonham tocando o sucesso Kashmir ao lado dos companheiros de seu pai.

Wolfgang Van Halen (Eddie Van Halen)

Sem dúvidas, a morte de Eddie Van Halen foi uma das maiores perdas para a música em 2020. O músico revolucionou a forma de se tocar guitarra durante os anos 1970 e 1980. Mas além de sua incrível obra, também deixou o seu filho bem preparado para seguir carreira na música. Wolfgang Van Halen foi baixista do Van Halen por alguns anos, mas agora (após a morte do pai) aventura-se em sua carreira solo. O primeiro single Distance é uma bela homenagem ao pai e parceiro de banda; o vídeo da música também possui imagens emocionantes que mostram a relação dos dois além do palco.

Miley Cyrus (Billy Ray Cyrus) – Filhos de músicos famosos

Para encerrar a lista de filhos de músicos famosos, não poderia faltar a cantora Miley Cyrus. Sem dúvidas, é uma das poucas artistas que seguiu os passos do pai ( o cantor country Billy Ray Cyrus) e conseguiu fazer uma carreira mais sólida ainda. Apesar de ter começado como estrela da série infantil Hannah Montana, Miley conseguiu desfazer-se da imagem da personagem para virar uma artista com seu próprio mérito. Recentemente, lançou o disco novo Plastic Hearts,e você pode ouvir sua nova música Midnight Sky logo acima.