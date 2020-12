VÍDEO: clipe de Natal de Mariah Carey tem Ariana Grande e Snoop Dogg

Mariah Carey resolveu inovar neste fim de ano. Deu um descanso à sua música tradicional “All I Want for Christmas is You” e lançou uma versão de “Oh Santa!”, um clássico natalino. Cantou ao lado de dois grandes nomes da música pop: Ariana Grande e Jennifer Hudson. E com direito a clipe, divulgado nesta sexta-feira (4).

Clipe de Mariah Carey é gravado há 26 anos

O encontro das divas faz parte do especial de Natal da Mariah Carey, chamado “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”, que também estreia hoje, na Apple TV+. O clipe foi divulgado no YouTube e já passou de 1,4 milhão de visualizações. A música foi lançada em 1994.

Nas cenas, elas aparecem em um palco vermelho, com engrenagens douradas na parede de fundo. Mariah está no centro, pouco à frente das colegas, com um vestido curto, estilo tomara que caia, em estampa xadrez na cor vermelha. Ariana e Jennifer vestem peças únicas em verde.

“O que aconteceu foi que eu estava empolgada pela colaboração com Ariana e JHud. Isso requereu mais de mim como produtora, estruturando a música para três vozes, ao invés de só para minha voz. Eu aproveitei a oportunidade para me divertir com isso e brincar. Fora isso, visualmente, no especial, foi muito divertido!”, disse Mariah sobre a parceria.

A cantora Ariana se mostrou emocionada ao divulgar trechos do clipe em seu Instagram. “E eu não estou mais no meu corpo”, escreveu. “É algo perfeito para colocar você no espírito do feriado”, comentou Jennifer.

Já havia especulações sobre essa parceria desde outubro. É que Mariah havia publicado nas redes sociais uma foto de um estúdio, com três cadeiras exibindo as seguintes iniciais: MC (Mariah Carey), AG (Ariana Grande) e JH (Jennifer Hudson). Na legenda, colocou apenas um emoji de uma árvore de Natal, sem confirmar os nomes. Assim, criou expectativa nos fãs e virou assunto na web.

Assista ao vídeo

Mariah Carey já voltou as paradas com ‘All I Want For Christmas Is You’