Mariah Carey já voltou as paradas com ‘All I Want For Christmas Is You’

Com o mês de dezembro se aproximando, muitos fãs de música começam a se preparar para o Natal ouvindo os grandes hits natalinos. Talvez uma grande prova disso seja como uma das músicas de Natal da cantora Mariah Carey sempre volta às paradas (e quebra recordes de streaming) no fim do ano.

Confira abaixo doze músicas de Natal gravadas por Mariah Carey e outros artistas famosos.

Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You – músicas de Natal

Certamente uma adição essencial à qualquer playlist de Natal, All I Want For Christmas Is You consegue misturar o clima natalino com romance. A música começa com um vocal emocionante, mas rapidamente vira uma ótima canção feliz para dançar. Embora seja um grande sucesso desde seu lançamento em 1994, a canção de Mariah Carey só chegou ao topo das paradas em 2019. Apesar disso, um ano antes, a música de Natal quebrou o recorde de streamings de uma música no mesmo – 10,8 milhões de plays no dia 24 de dezembro.

A música deve subir de volta nas paradas nos próximos meses, no que com certeza será mais uma movimentada temporada de festas para Carey.

Prince – Another Lonely Christmas

Trazendo a mesma intensidade do hit Purple Rain, esta de Prince pode não ser uma escolha óbvia, mas sua letra melancólica tem bastante relação com o Natal. Curiosamente, recriando o refrão “last night, I spent another lonely Christmas” [ontem eu passei outro Natal sozinho], o músico tocou a canção ao vivo uma única vez, durante um show realizado no dia 26 de dezembro.

U2 – Christmas (Baby Please Come Home) – músicas de Natal

Embora sua versão original seja cantada por Darlene Love, esta gravação de Natal do U2 é uma das melhores sobre o tema. Mesmo com alguns elementos comuns do Natal (vocais alegres e um pandeiro natalino), a música evita repetir aquilo que todas as composições natalinas têm de clichê.

José Feliciano – Feliz Navidad

Talvez seja quase impossível ouvir esta composição de José Feliciano sem ficar com um sorriso no rosto. A composição de Natal do cantor porto-riquenho é sincera e resume todos os desejos positivos que alguém pode ter no fim do ano. Fora isso, Feliz Navidad também já aproveita para adiantar o ânimo para o Ano Novo.

John Lennon, Yoko Ono, The Plastic Ono Bad – Happy Xmas (War Is Over)

Utilizando um grande coral de crianças carentes, a composição de John Lennon e Yoko Ono talvez seja uma das mais emblemáticas para ouvir perto dos finais de ano. Embora seja alegre, a canção também possui uma camada de desejo pela paz mundial e o fim de todas as guerras que vitimam inúmeras pessoas todos os anos. Certamente, é uma canção carregada de sentimento e que sintetiza o caráter pacifista de John Lennon. Surpreendentemente, a canção foi remasterizada este ano para comemorar os 80 anos do Beatle (você pode ouvir acima).

Wham! – Last Christmas – músicas de Natal

A este ponto desta lista, já dá para perceber que amor e Natal conversam muito bem em composições. Uma das principais composições dessa mistura é a música Last Christmas. Seu baixo pulsante e sintetizadores, aliados à incrível voz de George Michael, tornam a música do Wham! uma das mais honestas. Curiosamente, George Michael faleceu justamente no dia 25 de dezembro – certamente ouvir a música no Natal é uma ótima maneira de homenagear o músico.

Tom Waits – Christmas Card From A Hooker In Minneapolis

Embora tenha conquistado grande respeito pela qualidade de seu trabalho, Tom Waits nunca foi um compositor de seguir o padrão já estabelecido – e esta música comprova isso. O nome da canção entrega muito da temática ‘sombria’ da música: Cartão de Natal de uma Prostituta em Minneapolis. O Natal é um feriado feliz, mas a voz rouca de Waits e seu piano choroso pode ser uma adição interessante para fugir do óbvio.

Bobby Helms – Jingle Bell Rock – músicas de Natal

Sim, Jingle Bell Rock é uma das músicas mais óbvias em qualquer playlist de Natal, mas isso ocorre por um bom motivo. A letra alegre e a voz de Bobby Helms parecem ser a receita perfeita para aquela que, provavelmente, deve ser uma das melhores canções para se ouvir no clima natalino.

The Beach Boys – The Man With All The Toys

Apesar de curta, esta música dá ao Natal o verdadeiro clima feliz que os Beach Boys eram capazes de criar. A letra é bem inocente e é uma das poucas a focar no Papai Noel. Certamente, The Man With All the Toys também funciona como um ótimo catão de visitas para o ótimo ouvido do compositor Brian Wilson para melodias grudentas e bem construídas.

Ramones – Merry Christmas (I Don’t Want to Fight Tonight) – músicas de Natal

Talvez nem todos os punks gostem de Natal, mas o Ramones (provavelmente) prova o contrário com esta música de Natal. Merry Christmas (I Don’t Want to Fight Tonight) mistura as guitarras típicas da banda com elementos natalinos e uma letra feita por alguém que só quer um Natal tranquilo.

Bing Crosby e David Bowie – Little Drummer Boy / Peace on Earth

Antes de Frank Sinatra, uma das vozes mais potentes surgidas nos Estados Unidos foi a de Bing Crosby. No mesmo ano em que morreu, o artista conseguiu gravar um belo dueto com o cantor David Bowie para um especial televisivo (que pode ser assistido acima). A gravação é um pot-pourri das músicas tradicionais Little Drummer Boy e Peace on Earth.

Queen – Thank God It’s Christmas – músicas de Natal

Fechando a lista, não poderia faltar a canção Thank God It’s Chritmas , lançada pelo Queen em 1984. A bela voz de Freddie Mercury aparece aqui potente e com grande emoção. Talvez em 2020, sua letra faça mais sentido do que nunca: it’s been a long hard year but now it’s Christmas // esse foi um ano longo e difícil, mas agora é Natal.