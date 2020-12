24ª rodada do Brasileirão tem três jogos neste domingo; veja onde assistir

A 24ª rodada do Brasileirão neste domingo (6) terá três partidas. Às 16h, o líder São Paulo recebe o Sport, no Morumbi, e o embalado Grêmio enfrenta o Vasco, em Porto Alegre. Logo depois, às 18h15, o Atlético Mineiro enfrenta o Internacional, no Mineirão, na caça ao líder paulista.

Onde assistir aos jogos da rodada do Brasileirão?

As partidas do então horário nobre da televisão, às 16h, terão transmissão da TV aberta, pela Rede Globo. Enquanto São Paulo x Sport terá narração de Cleber Machado com comentário de Caio Ribeiro e Casagrande, Luis Roberto comanda Grêmio x Vasco, com Júnior e Roger Flores nos comentários. No entanto, SporTV e Premiere também exibirão os confrontos da TV fechada.

Já o duelo entre Atlético Mineiro x Internacional terá transmissão apenas do Premiere. Rogério Corrêa narra a partida, mas com comentários de PC Vasconcelos e Fábio Júnior.

24ª rodada do Brasileirão

A 24ª rodada rodada do Brasileirão começou na quarta-feira (2). No entanto, o empate entre Corinthians e Fortaleza em 0 a 0, foi o único confronto do dia.

No sábado (5), mais cinco jogos aconteceram. Às 17h, dois clássicos deram início às partidas do final de semana. No Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo fizeram o Clássico da Rivalidade, no Nilton Santos, e o Rubro-negro saiu com os três pontos. Éverton Ribeiro aos 10′ da etapa final fez o único gol da partida e decretou a vitória do Fla, que chegou aos 42 pontos, mesma pontuação do vice-líder, Atlético Mineiro.

Assim como Botafogo x Flamengo, outro clássico aconteceu ontem, mas no Estado de São Paulo. Na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras ficaram no 2 a 2 e se mantiveram em quinto e quarto lugar, respectivamente. O Peixe abriu o placar no primeiro tempo com Pituca, ainda na etapa inicial, aos 38. Aos 10′ do segundo tempo, de pênalti, Raphael Veiga empatou o confronto. E o Verdão ainda chegou à virada. Após cobrança de escanteio, Willian aproveitou o bate e rebate na área e virou para o Alviverde, aos 18′. No entanto, a virada do Palmeiras não durou nem 10 minutos. Aos 25′, Marinho igualou o marcador novamente, e deu números finais ao clássico.

Às 19h, mais dois confrontos. O Fluminense recebeu o Athletico Paranaense no Maracanã, e venceu por 3 a 1. Léo Cittadini abriu para os visitantes, mas Nenê e Marcos Paulo (2x), comandaram a virada do Tricolor. Em Salvador, o Bahia recebeu o Ceará e perdeu por 2 a 0. Vinicius aos 32′ da etapa final e Saulo, nos acréscimos, então decretaram a vitória do Vozão.

Por fim, Coritiba recebeu o Red Bull Bragantino no Couto Pereira, mas o duelo não saiu do zero.

Fechamento da rodada

Atlético Goianiense e Goiás finalizam a 24ª rodada do Brasileirão, nesta segunda (7). As equipes se enfrentam às 20h no Estádio Antônio Accioly.