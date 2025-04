5 frases de Papa Francisco sobre a morte que serão eternas

Este é um resumo das citações mais representativas do pontificado do Papa Francisco.

Morreu na segunda-feira, 21 de abril, o Papa Francisco, um dia após a Páscoa, aos 88 anos. Sua partida um dia depois da Páscoa nos faz lembrar suas principais frases sobre a morte.

“A vida eterna começa já neste momento, começa ao longo de toda a vida, que se orienta para o momento da ressurreição final. E nós já ressuscitamos, de fato, pelo Batismo, somos inseridos na morte e ressurreição de Cristo e participamos da vida nova, que é a sua vida.”

Quantas vezes precisamos do Amor para nos dizer: por que buscais entre os mortos Aquele que vive? Os problemas, as preocupações do dia a dia tendem a nos fechar em nós mesmos, na tristeza , na amargura… e é aí que está a morte. Não busquemos entre os mortos Aquele que vive!

O que significa que Jesus ressuscitou? Significa que o amor de Deus é mais forte que o mal e a própria morte; significa que o amor de Deus pode transformar nossas vidas, fazendo florescer aquelas áreas desérticas em nossos corações.

“A nossa fé está fundada na Morte e Ressurreição de Cristo , tal como uma casa assenta sobre os seus alicerces : se estes cederem, toda a casa desaba.”

“A Igreja caminha sempre entre a Cruz e a Ressurreição, entre as perseguições e as consolações do Senhor. E este é o caminho: quem segue por este caminho não erra.”