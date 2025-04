Papa Francisco morre aos 88 anos em Roma

Cidade do Vaticano, 21 de abril de 2025 — O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, faleceu hoje aos 88 anos no Hospital Gemelli, em Roma.

Nascido Jorge Mario Bergoglio em Buenos Aires, Argentina, em 17 de dezembro de 1936, Francisco ingressou na Companhia de Jesus em 1958. Foi ordenado sacerdote em 1969 e nomeado arcebispo de Buenos Aires em 1998. Em 2013, tornou-se o 266º Papa, sendo o primeiro latino-americano e jesuíta a assumir o pontificado.

Conhecido por sua humildade e ênfase na justiça social, Francisco abordou temas como pobreza, meio ambiente e imigração. Em 2015, publicou a encíclica “Laudato si'”, destacando a importância da proteção ambiental. Além disso, promoveu o diálogo inter-religioso e buscou aproximar a Igreja dos fiéis.

Quem vai substituir o Papa Francisco?

Com o falecimento do Papa Francisco, inicia-se o processo de escolha do novo Papa por meio de um conclave, reunião dos cardeais eleitores.

O conclave será convocado nas próximas semanas, reunindo os cardeais eleitores na Capela Sistina, onde, em sessões secretas, escolherão o novo líder da Igreja Católica. Até a eleição do novo Papa, o governo da Igreja será conduzido pelo Camerlengo, responsável por administrar os assuntos cotidianos do Vaticano durante o período de sede vacante.