Na manhã desta segunda-feira (2), a apresentadora Ana Maria Braga apresentou o programa “Mais Você” ao-vivo em homenagem ao companheiro de trabalho, falecido no domingo (1), Tom Veiga, o intérprete do personagem Louro José.

Bastante emocionada, a apresentadora abriu o programa já contando sobre a ideia de criar o Louro José e também explicou como foi o domingo, antes de receber a notícia. Ana Maria disse que Tom Veiga precisava embarcar a São Paulo, quando amigos da produção notaram a falta do ator durante todo o dia e que pediram ajuda para o também ator, André Marques, um dos melhores amigos do intérprete de Louro José para encontrá-lo. Marques, que estava indo ao aeroporto, foi para a casa de Veiga, na Barra da Tijuca e foi o primeiro a encontrá-lo já sem vida. Ana Maria recebeu a notícia minutos depois.

O programa trouxe ainda muitas homenagens da equipe do programa Mais Você, além de vários artistas que mandaram vídeos lembrando dos momentos ao lado do ator. Além de Ana Maria Braga, Fernanda Gentil, que está substituindo Fátima Bernardes, que está de férias, também estará ao-vivo em seu programa, “Encontro”, em homenagem a Tom Veiga.

André Marques foi o 1º a encontrar Tom Veiga sem vida

O ator, André Marques, um dos amigos mais próximos de Tom Veiga, foi o primeiro a encontrá-lo sem vida em sua casa, no Rio de Janeiro. Marques entrou ao-vivo no programa “Mais Você” na manhã desta segunda-feira (2) e contou sobre a aproximação com o intérprete Louro José, principalmente nos últimos meses. Muito emocionado, Marques terminou sua participação dizendo que os filhos de Veiga podem ter a certeza da grandeza do pai. ” Tom era unanimidade. Apresentei ele a alguns amigos meus há pouco mais de um mês e todos me agradeceram por isso, por tê-los feito felizes com a presença de Tom Veiga em nosso círculo de amizade. Os filhos dele podem saber que o pai deles era unanimidade“, finalizou André.

Causa da morte foi AVC hemorrágico

Durante a exibição do matinal, o IML divulgou que a causa da morte do ator Tom Veiga foi AVC hemorrágico por conta de um aneurisma cerebral. Esse tipo de AVC acontece quando um vaso – artéria ou veia – rompe dentro do cérebro, extravasando sangue.