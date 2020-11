Ana Maria Braga sobre morte de Tom Veiga: ‘me deixou sem chão’

Ana Maria Braga se pronunciou sobre a morte de Tom Veiga, 46 anos, criador de “Louro José“. Ele foi encontrado morto neste domingo (1) em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os dois trabalhavam juntos há 20 anos.

Morte de Tom Veiga: causa ainda não foi revelada

Conforme publicado no “Extra”, Segundo a assessoria de Ana Maria Braga, a apresentadora soube da morte de Tom Veiga enquanto estava na estrada, retornando de sua fazenda na cidade de Bofete, no interior de São Paulo, para sua casa na capital paulista, na tarde deste domingo.

Segundo a assessoria da apresentadora, ainda não se sabe se o programa “Mais Você’’ vai ao ar na segunda-feira, dia 2 de novembro.

Ana Maria Braga sobre morte de Tom Veiga

“Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. O Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez de surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração. #tomveiga #lourojose #lourojoseoficial #anamariabraga #anamariabragaoficial”

Trajetória do “Louro José”

Ao lado de Ana Maria Braga, o personagem se tornou um dos maiores ícones de toda a história da televisão brasileira. Juntos desde 1997, a dupla sempre esteve nas manhãs da Globo para alegrar o começo do seu dia com humor e leveza. Por isso, muita gente exalta a parceria dos dois como um dos principais símbolos da telinha no nosso país.

No início de outubro, Tom Veiga anunciou o fim de seu casamento de nove meses com a investidora Cybelle Hermínio, 31. De acordo com ela, a separação partiu dele. Em entrevista ao F5, Cybelle contou que após a briga com intérprete de Louro José, ela não conseguiu mais se comunicar com Tom Veiga. Ela contou também que ele acionou uma advogada para que ela deixasse a casa.