Aniversário de Aracaju de 167 anos: o que abre e fecha em 2022

Nesta quinta-feira, dia 17 de março de 2022, é o aniversário de Aracaju, que completa 167 anos de fundação (1855). Devido à data comemorativa, é decretado feriado na cidade.

Aracaju é uma cidade litorânea, cortada por rios como o Sergipe e o Poxim, e se tornou capital para substituir São Cristóvão, que era a antiga sede da Capitania de Sergipe, mas ficava longe do mar. A mudança por por necessidade de ordem econômica atendeu à pressão de senhores de engenho, que cobravam a construção de um porto para o escoamento da safra de açúcar.

Com a data comemorativa, alguns serviços municipais irão funcionar em horários diferentes, assim como órgãos públicos não-essenciais não terão expediente. Confira o abre e fecha.

O que abre e fecha no aniversário de Aracaju em 2022

Hospitais e postos de saúde

Os setores administrativos que atuam na sede da Saúde de Aracaju estarão fechados, assim como algumas atividades nas Redes de Saúde da cidade. Não haverá vacinação contra a covid-19, e o serviço será retomado apenas na sexta-feira, dia 18. O serviço de atendimento irá permanecer para casos de síndromes gripais, com o Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal funcionando das 7h às 19h. Para casos mais graves, será providenciada a transferência de forma prioritária para uma das unidades de urgência da rede municipal de saúde.

Casos com sintomas mais delicados terão à disposição as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco (Farolândia) e Nestor Piva (18 do Forte), funcionando em regime de 24 horas. O mesmo vale para o atendimento da Rede de Urgência e Emergência (Reue), que continuará sendo ofertado nos dois hospitais, incluindo os contêineres para atendimento exclusivo de síndromes gripais e suspeita de covid-19. A urgência odontológica ofertada no Hospital Fernando Franco também funcionará normalmente.

O atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue sendo um serviço porta aberta, entretanto, nos dias do ponto facultativo funcionará apenas para o acolhimento noturno.

Mercados e feiras

As feiras livres dos bairros Santos Dumont e Jabotiana vão ocorrer normalmente. Já os mercados centrais Antônio Franco, Thales Ferraz e Maria Virgínia Leite Franco, assim como os setoriais, funcionarão até o horário do almoço, das 6h às 13h.

Educação

As unidades de ensino municipais, e a Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju Galileu Galilei (CCTECA), não entrarão em funcionamento durante o aniversário da capital.

Operacional – aniversário de Aracaju

A coleta de lixo domiciliar ocorrerá normalmente, assim como os demais serviços de limpeza pública. No entanto, os ecopontos, a coleta seletiva e o programa Cata Treco não vão funcionar, e a equipe de podação trabalhará em regime de plantão.

Defesa Social

Os serviços essenciais da Guarda Municipal de Aracaju continuarão sendo prestados normalmente. A Defesa Civil vai permanecer com equipes no plantão, para atendimento às demandas que possam surgir através do número emergencial 199, já o Procon Aracaju não funcionará durante o dia 17.

Parques – aniversário de Aracaju

O Parque Ecológico Poxim funcionará normalmente das 6h às 18h, já o Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) estará aberto ao público das 5h às 21h30. Este último ainda vai contar com uma programação especial em comemoração aos 167 anos da cidade.

Chica Chaves e Orla Pôr do Sol

O Centro de Artesanato Chica Chaves vai estar em funcionamento das 9h às 18h, enquanto os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.

Funcaju e Fundat

Todas as unidades da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) e da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) estarão fechadas.

Cerimônias de comemoração do aniversário de Aracaju

Para celebrar os 167 anos de fundação da capital do Sergipe, a prefeitura da cidade irá promover algumas cerimônias comemorativas durante o dia 17 de março. Às 8h, será realizada uma missa em ação de graças na Igreja de Santo Antônio, localizada na avenida Simeão Sobral, 1158, bairro Santo Antônio.

Mais tarde, às 10h, ocorrerá a aposição de flores no Obelisco a Inácio Barbosa, na praça do Mini Golf, bairro São José. Por fim, também a partir das 10h, vai ser promovida uma edição especial da Feira da Alfândega Expositores de Antiguidades, no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) – avenida Jornalista Santos Santana, bairro Jardins.

