Aos 69 anos, morre jornalista esportivo Fernando Vanucci

Morreu nesta terça-feira (24) o jornalista, apresentador e radialista, Fernando Vanucci. No entanto, a causa de seu falecimento não foi revelada. Ele deu entrada no Pronto Socorro Central de Barueri, hoje, às 14h, mas não resistiu. Aos 69 anos, o jornalista deixa quatro filhos.

No ano passado, Vanucci sofreu um infarto e ficou internado no Hospital Oswaldo Cruz, onde passou por uma angioplastia coronária. O apresentador também já tinha colocado um marca-passo. Entretanto, desde o ocorrido, sua saúde estava bem debilitada.

Quando foi nesta terça, Vanucci passou mal e foi ajudado por sua empregada, mas faleceu nesta tarde.

Fernando Vanucci morre, mas seus bordões ficam para sempre

Natural de Uberaba (MG), o jornalista trabalhou em emissoras como TV Globo, Bandeirantes, TV Record e RedeTV!. Na Globo, apresentou programas de destaque como Globo Esporte, Esporte Espetacular, Jornal Nacional, Jornal Hoje e Fantástico.

Além disso, pela emissora Carioca, Vanucci cobriu seis Copas do Mundo: 1978, 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998. O mineiro ficou conhecido por conta de seu bordão “Alô, você!”.

Fernando Vanucci também ficou conhecido pela expressão “A África do Sul também não é assim tão longe, é logo ali”. O jornalista lançou essa frase logo depois dá eliminação do Brasil para a França na Copa do Mundo de 2006. Como a África do Sul sediaria a próxima competição, em 2010, Vanucci lançou essa expressão durante o programa Bola na Rede, na RedeTV!.

Desde o descobrimento de seus problemas cardíacos, o jornalista vinha sofrendo com muitos gastos, no entanto Fernando Vanucci morreu nesta terça, mas seu legado fica na história do jornalismo esportivo.

O velório e sepultamento devem ocorrer no Rio de Janeiro.

