CBF define mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu na tarde desta terça-feira (24), os mando de campo das semifinais da Copa do Brasil. Grêmio, São Paulo, Palmeiras e América Mineiro são os semifinalistas da competição, e os jogos serão realizados dias 23 e 30 de dezembro.

De acordo com o chaveamento já definido pelo sorteio das quartas de finais, os confrontos das semifinais já estavam pré-definidos. Logo depois da conclusão dos jogos, estabeleceu-se que os duelos seriam entre São Paulo x Grêmio e Palmeiras x América Mineiro.

Mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil

O sorteio realizado nesta terça, na sede da CBF, definiu que São Paulo e América Mineiro decidem em casa as semifinais da Copa do Brasil. Ou seja, o primeiro jogo acontece sob o mando de Grêmio e Palmeiras.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jogos de ida:

Grêmio x São Paulo, na Arena do Grêmio – 23/12

Palmeiras x América-MG, no Allianz Parque – 23/12 –

Jogos de volta:

São Paulo x Grêmio, no Morumbi – 30/12

América-MG x Palmeiras, no Independência – 30/12

Quando acontece a final da Copa do Brasil?

Quem avançar das semifinais da Copa do Brasil, fará a final apenas em 2021. De acordo com a CBF, as decisões do título acontecem no dias 3 e 10 de fevereiro de 2021. A decisão no ano que vem acontece por conta da pandemia de Covid-19, que então alterou o planejamento da competição.

Premiação da Copa do Brasil

O campeão da Copa do Brasil recebe a quantia de R$ 54 milhões, além das premiações por avanço nas fases anteriores. No total, o montante pode chegar em R$ 70 milhões. O vice fica R$ 22 milhões.

Dentre os quatro semifinalistas, o América Mineiro é o único que disputou desde a primeira fase. Assim, o Coelho tem assegurado R$ 15,4 milhões. Mas Grêmio, São Paulo e Palmeiras, que entram a partir das oitavas, garantiram R$ 12,9 milhões.

Valores