Aplicações isentas de imposto de renda podem render mais

As taxas de juros subiram, no rastro da elevação da Selic, mas continuam em níveis historicamente baixos. Abaixo até da inflação estimada para o ano. A taxa Selic está em 2,75% ao ano, enquanto a projeção de inflação está mais próxima de 5%. O descompasso confere atratividade às aplicações isentas de imposto, que podem render mais do que as tributadas. Afinal, qualquer ganho adicional na renda fixa é atrativo para o bolso do investidor.

A caderneta é uma das que não pagam imposto, mas não a única. Fazem companhia a ela, no time da isenção, a Letra de Crédito Imobiliário (LCI), a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), o Certificado de Recibo Imobiliário (CRI) e os fundos imobiliários, dentre as mais conhecidas.

A LCI é emitida por bancos que atuam com crédito imobiliário e a LCA, pelos que concedem financiamento agrícola. Fora os bancos que as emitem, elas podem ser encontradas também em corretoras ligadas a bancos ou independentes. O CRI é emitido por companhias de securitização e tem como garantia os contratos de crédito imobiliário repassados pelos bancos.

Embora sejam aplicações isentas, existem algumas características distintas entre elas. A caderneta possibilita saques com rendimento a cada 30 dias, as letras e o CRI exigem prazo maior para resgate. Em geral, acima de seis meses. Todas, menos o CRI, têm a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) até o limite de R$ 250 mil, por CPF e banco, se a instituição financeira quebrar.

Avalie a taxa de juro do rendimento

A isenção de imposto, por si só, não assegura rentabilidade maior, por exemplo, que o CDB (Certificado de Depósito Bancário) para o investidor que aplica nessas letras.

Tanto o CDB quanto a LCI e a LCA rendem uma porcentagem do juro DI, a taxa que os bancos cobram no repasse de recursos a seus pares e caminha quase colada à Selic. Um título que rende 100% do juro DI estaria pagando em torno de 2,75% ao ano, que é o nível em que roda o juro básico. A expectativa é de que ela suba para 3,50% ao ano, em maio.

Todos rendem uma porcentagem do juro DI, mas o CDB recolhe imposto por alíquotas que vão de 22,50% a 15%, com intermediárias de 20% e 17,50%, de acordo com o prazo de aplicação. Quanto mais tempo o dinheiro ficar amarrado ao CDB, menor a alíquota. No fim das contas, a vantagem de uma ou outra opção vai depender da porcentagem da taxa sobre o juro DI e, no CDB, também da tributação.

Por causa da tributação sobre o rendimento, o CDB costuma oferecer porcentagem maior sobre o juro DI para que o aplicador receba pelo menos rentabilidade maior que a da caderneta.

As LCI e as LCA, por sua vez, poderiam embutir taxa de juro menor para empatar com o rendimento do CDB por essa taxa, por serem aplicações isentas. Quem for aplicar nessas letras precisa ficar atento à taxa de juro e, se possível, pedir uma simulação de rendimento antes de tomar a decisão.

Plataformas de investimento

Aplicações pela internet em LCI e LCA por meio das plataformas digitais de investimento, as fintechs, contemplam o investidor com taxas mais vantajosas que as oferecidas pelos grandes bancos nas redes de varejo.

Em geral, as taxas empatam com o juro DI, quando não o superam, nas letras emitidas por bancos médios e ofertadas por essas plataformas.