Copom indica nova alta de 0,75 ponto da Selic para maio

O Comitê de Política Econômica (Copom) indicou, nesta terça-feira 23, que deverá voltar a elevar em 0,75 ponto porcentual a taxa básica de juros (Selic) em sua próxima reunião, em maio. Na ata relativa ao último encontro, na semana passada, divulgada nesta manhã, o comitê mostrou manter preocupação com o cumprimento da meta de inflação assim como com os riscos fiscais.

Reunião do Copom

Na avaliação do Comitê, “uma estratégia de ajuste mais célere do grau de estímulo tem como benefício reduzir a probabilidade de não cumprimento da meta para a inflação deste ano, assim como manter a ancoragem das expectativas para horizontes mais longos. Além disso, o amplo conjunto de informações disponíveis para o Copom sugere que essa estratégia e compatível com o cumprimento da meta em 2022, mesmo em um cenário de aumento temporário do isolamento social”.

O Comitê ressalta que continuará observando as projeções para a inflação e a evolução da atividade econômica. “Para a próxima reunião, a menos de uma mudança significativa nas projeções de inflação ou no balanço de riscos, o Comitê antevê a continuação do processo de normalização parcial do estímulo monetário com outro ajuste da mesma magnitude”, informa na ata.

Na reunião da semana passada, o Copom elevou a taxa Selic em 0,75 ponto porcentual, para 2,75% ao ano. O ajuste surpreendeu muitos economistas e analistas de mercado, que apostavam em uma alta de 0,50 ponto. Na ata desta terça, o Comitê reforçou que a alta maior aplicada se deveu à preocupação com a aceleração da inflação e que “entende que essa decisão reflete o cenário básico e um balanço de riscos de variância maior do que a usual para a inflação prospectiva”. E que o aumento em 0,75 ponto “é compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante, que inclui o ano-calendário de 2021e, principalmente, o de 2022”.

No último boletim semanal Focus do Banco Central, divulgado na segunda-feira 22, economistas de instituições financeiras estimaram que a Selic feche 2021 em 5% ao ano ante 4,5% ao ano da semana anterior. Também revisaram para cima a estimativa para a inflação, agora de 4,71% ante 4,60% da última pesquisa. Acima, portanto, da meta do governo para o ano, de 3,75%.