Após 51 anos, mensagem do Assassino do Zodíaco é decifrada

O famoso caso do assassino do Zodíaco, que inspirou o filme estrelado por Robert Downey Jr parece ter sido decifrado. Um código criptografado foi enviado pelo autor dos crimes à 1969 para o jornal “San Francisco Chronicle”, de São Francisco há mais de 50 anos. Apenas agora três entusiastas da criptografia conseguiram resolver o mistério e decifrar a mensagem.

Assassino do Zodíaco

Na década de 1960, um assassino aterrorizou em Bay Area, na Califórnia, causando cinco mortes na época. Embora o Zodíaco tenha reivindicado 37 homicídios em cartas aos jornais, os investigadores confirmaram apenas sete vítimas, das quais duas sobreviveram, ou seja cinco homicídios. Seus crimes foram cometidos de forma brutal. O assassino enviava cartas criptografadas para assustar mais a população e desafiar as autoridades. Zodíaco nunca foi encontrado ou preso.

Mensagem criptografada

Em 1969, o assassino do Zodíaco enviou uma mensagem criptografada ao jornal, somente agora ela foi decifrada. Nela o autor se gaba dos seus feitos, desafia as autoridades, mas não revela nem dá pistas sobre a sua identidade nem sobre o motivo dos crimes. Acreditava-se que ele poderia ter revelado seu nome, mas não foi o caso.

O código foi desvendado a 3 de dezembro e, dois dias depois, a equipa comunicou a solução ao FBI, a agência federal dos Estados Unidos responsável pela investigação.

David Oranchak, um web designer norte-americano, Sam Blake, um matemático australiano, e Jarl Van Eycke, um engenheiro de software foram os responsáveis por desvendar a mensagem.

“Espero que se estejam a divertir muito a tentar encontrar-me. Não tenho medo da câmara de gás porque ela vai mandar-me para o paraíso muito mais cedo, porque agora tenho escravos suficientes a trabalhar para mim” diz a mensagem.

FBI

O FBI confirmou a quebra do código e disse que continua a buscar justiça para os mortos pelo assassino.

No tuíte abaixo, o órgão diz o seguinte:

“O FBI tomou conhecimento que um código atribuído ao Assassino do Zodíaco foi decifrado por cidadãos. O caso do Assassino do Zodíaco continua sendo uma investigação em andamento para a divisão do FBI em São Francisco e para nossos parceiros locais. O Assassino do Zodíaco aterrorizou múltiplas comunidades pelo norte da Califórnia e, mesmo após décadas, nós ainda continuamos a buscar justiça para as vítimas destes crimes brutais. Devido à natureza em andamento da investigação, e por respeito às vítimas e seus familiares, não faremos mais comentários neste momento.”

O caso inspirou dois filmes — “Zodiac” (2007), com Robert Downey Jr. no papel de um cartunista investigador e “Dirty Harry” (1971), com Clint Eastwood como um detetive.

O assassino ainda enviou mais códigos que ainda podem ser decifrados no futuro e instigam as pessoas até hoje.