Após abrir em queda, Ibovespa vira e retoma os 118 mil pontos

O índice Ibovespa iniciou o pregão desta quarta-feira, 7, em baixa, mas inverteu a tendência logo na primeira hora e ganhou fôlego, próximo ao patamar dos 118 mil pontos. Por trás disso estão investidores um pouco mais animados com a abertura também positiva nos mercados de Nova York e com o início do leilão de 22 aeroportos no Brasil, que acontece nesta quarta, lotes que abrem a Infra Week e que, segundo o governo, deve gerar pelo menos R$ 6 bilhões em investimentos para os próximos anos.

Havia uma expectativa do mercado sobre o apetite do investidor estrangeiro pelos aeroportos. Conforme as primeiras propostas foram sendo registradas, houve melhora inclusive no câmbio, com a expectativa de entrada de recursos estrangeiros.

Às 10h40, o dólar à vista renovou a mínima, cotado a R$ 5,5681, queda de 0,57% na comparação com o real. Os contratos futuros para maio, os mais líquidos da Bolsa, era comercializados a R$ 5,5740.

O Ibovespa, por sua vez, operava no mesmo horário com alta de 0,24%, aos 117.785,28 pontos.

Orçamento 2021 ainda no radar

Para o especialista da Veedha Investimentos, Paulo Moliterno, a incerteza fiscal permanece no centro das preocupações dos investidores. E está diretamente associada ao impasse sobre o Orçamento 2021. Segundo ele, enquanto a discussão se mantiver indefinida deve continuar gerando instabilidade nos mercados.

Por outro lado, os próximos desdobramentos do Orçamento 2021, na visão do diretor de Câmbio da Ourominas, Mauriciano Cavalcante, estão sendo vistos com confiança pelo mercado. Para ele, os investidores apostam ainda na sua remodelação, com a retirada de gastos direcionados a emendas parlamentares.

Para Moliterno, da Veedha, um evento que gera grande expectativa no mercado financeiro nesta quarta-feira é o leilão de privatização de aeroportos. “Pode servir de termômetro de como o investidor estrangeiro está avaliando o País.”

Orçamento 2021 puxa dólar para baixo

As negociações entre governo e Congresso prosseguem e. Para o executivo da Ourominas, a perspectiva de um entendimento pode ter acentuado a queda do dólar. Segundo ele, o dólar vinha incorporando ao preço as expectativas negativas geradas pelo Orçamento, considerado inexequível por não contemplar com recursos suficientes os gastos obrigatórios do governo. O presidente Bolsonaro tem até 22 de abril para vetar pontos ou sancioná-lo.

Mortos pela covid-19 bate recorde na véspera

Em paralelo, a pandemia continua avançando no Brasil. Na véspera, o país ultrapassou a marca de 4 mil mortes pelo novo coronavírus em apenas 24 horas, com 4.211 registros, número recorde até o momento.

De acordo com levantamento feito pelo consórcio de imprensa, a média de mortes diárias pelo coronavírus ficou em 2.147, transformando este no pior mês de toda a pandemia.

Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a política fiscal mais importante no momento é a vacinação e a reação do governo deve ser incrementá-la. O ministro enfatizou ainda que essa é a ação com maior retorno econômico e de saúde no momento, em vez de elevar drasticamente os gastos públicos.

Wall Street em leve alta, no aguardo da ata do Fomc

A bolsa de Nova York iniciou o dia com os contratos futuros negociados em leve alta, com as ações globais pairando em torno de suas máximas históricas e a expectativa dos investidores sobre a divulgação, às 15 horas (pelo horário de Brasília) dos detalhes da reunião mais recente do Fed (Federal Reserve).

Os contratos futuros dos índices S&P 500 e Nasdaq subiram após queda durante a noite, com o volume nas bolsas dos Estados Unidos caindo abaixo dos 10 bilhões de ações pela primeira vez neste ano.

De acordo com Filipe Teixeira, da Wisir Research, as expectativas de apoio continuado ao banco central e a expansão mundial mais forte em pelo menos quatro décadas levaram os benchmarks de ações a patamares sem precedentes.

Além desse fato, de acordo com Teixeira, as preocupações sobre os custos de empréstimos mais elevados que desestabilizam o mercado diminuíram, com os rendimentos dos títulos em redução, à medida que os investidores mudam seu posicionamento mais agressivo para o aperto proposto pela política do Fed.

Bolsas asiáticas fecham em leve queda

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira após os mercados de Wall Street caírem levemente ontem num movimento de correção.

(Colaboração: Renato Jakitas)