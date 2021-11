Após vice na Libertadores, Flamengo demite Renato Gaúcho

O Flamengo anunciou, na tarde desta segunda-feira (29), a demissão do técnico Renato Gaúcho. A queda do treinador ocorre dias depois do clube carioca ter perdido a final da Copa Libertadores de 2021 para o Palmeiras por 2 a 1, em Montevidéu, no Uruguai.

Agora o clube carioca procura um novo treinador para comandar a equipe em 2022.

Flamengo demite Renato Gaúcho

Mesmo com um eventual título da Libertadores, Renato Gaúcho provavelmente não continuaria no Flamengo para 2022. O contrato com o técnico era até o final de dezembro e o clube já havia sinalizado que não o renovaria. A dúvida era se ele continuaria até o final do Campeonato Brasileiro ou sairia instantaneamente.

A demissão do treinador foi antecipada pela diretoria rubro-negra após conversa com ele ao chegar no Rio de Janeiro depois da decisão do final de semana.

No comando técnico do Mengão, Gaúcho foi eliminado pelo Athletico-PR na semifinal da Copa do Brasil, não conseguiu se aproximar do Atlético-MG na liderança do Brasileirão e perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras. A falta de criatividade ofensiva e a desordem defensiva não agradava a torcida e a diretoria do Flamengo.

O treinador deixa o clube com 38 jogos, 25 vitórias, oito empates e apenas cinco derrotas, com média de 2,24 pontos por jogo aproximadamente.

Com poucas chances de título no Brasileiro, o clube carioca deve acabar a temporada apenas com as conquistas do Campeonato Carioca e da Supercopa do Brasil, ambas vencidas pelo ex-treinador da equipe Rogério Ceni.

Confira a publicação feita pelo Mengão nas redes sociais:

– O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. – anunciou o clube.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 29, 2021

O Flamengo enfrenta o Ceará nessa terça-feira (30), no Maracanã, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deve ser comandado por um técnico interino.

