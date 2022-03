Aquário do Pantanal: valor do ingresso e horário de funcionamento

Após 11 anos em obras, o Bioparque Pantanal, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, foi inaugurado em 28 de março de 2022, e já está aberto para visitação. Agora, saiba o valor do ingresso do Aquário do Pantanal e o horário de funcionamento.

Aquário do Pantanal e valor ingresso

O Aquário do Pantanal já está de portas abertas para escolas e instituições de ensino, e a partir de 1 de maio deve receber visitação do público geral. A boa notícia é que os passeios serão gratuitos até o última dia de 2022, segundo o governo do Mato Grosso do Sul, por isso o valor do ingresso ainda não foi divulgado.

De acordo com o governo estadual, ainda está sendo elaborada uma plataforma para que a população possa se cadastrar para agendar as visitas ao local.

O aquário do Pantanal fica localizado no Parque das Nações Indígenas, na Av. Afonso Pena, nº 6277, bairro Chácara Cachoeira.

O que tem no aquário?

Com aproximadamente 19 mil m² de área construída, o aquário do Pantanal possui 33 tanques, sendo 23 internos e 8 externos, além de um de abastecimento e outro de descarte de efluentes. Atualmente, este é o maior laboratório de peixes pantaneiros do mundo, com 150 tanques ativos que abrigam 220 espécies de peixes neotropicais: 151 espécies pantaneiras; 55 da Amazônia; 14 africanas e outras da Oceania, Ásia e América Central.

Os diversos tanques retratam, individualmente, ambientes harmonizando a fauna e a flora, que transportam o visitante para diferentes paisagens ao redor do Brasil e do mundo, com a cenografia assinada pelo artista plástico, cenógrafo e ambientalista Roberto Alves Gallo. Como exemplo, há o Tanque África, que representa o Lago Tanganyika, localizado entre a Tanzânia, República Democrática do Congo, Burundi e Zâmbia, e é considerado o lago mais longo do mundo.

As paisagens brasileiras também são devidamente retratadas em espaços como o tanque Neotrópico, o maior presente no Bioparque, que representa a floresta inundada da Amazônia, ou igapó. Com uma ambientação executada para transmitir a sensação de grande extensão a partir da perspectiva de um fundo infinito, parece até mesmo que você está caminhando dentro do rio. O aquário do Pantanal também possui ambientes ao ar livre e tanques que possibilitam a observação de outros animais além dos peixes, como, por exemplo, o jacaré do papo amarelo e a sucuri.

O local também oferece um museu interativo, biblioteca, auditório com capacidade para 250 pessoas, sala de exposição e laboratórios de pesquisa para estudantes, cientistas e pesquisadores. Além de um ambiente para lazer e resgate da cultura do Estado, o Bioparque Pantanal será voltado para o desenvolvimento de pesquisas, promovendo a conservação de espécies e educação ambiental.

O edifício circular que compreende o aquário é um projeto de Ruy Ohtake, filho da renomada artista Tomie Ohtake, e grande idealizador de prédios da capital paulista. O arquiteto faleceu em 2021, sem poder ver a abertura do espaço à população.

A obra custou mais de R$ 200 milhões aos cofres de Mato Grosso do Sul e foi entregue com atraso de uma década. A estimativa inicial era de que o espaço ficaria pronto em 900 dias.

