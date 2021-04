Começa hoje o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial, a de 2021. A Caixa vai fazer o crédito aos beneficiários nascidos em janeiro nas contas Poupança Social Digital. É a primeira parcela, de uma série de quatro, da nova etapa do programa.

O valor médio do benefício será de R$ 250, podendo variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil do beneficiário e composição de sua família.

Os critérios serão os seguintes: famílias em geral vão receber R$ 250; famílias compostas pela mulher e seus filhos receberão R$ 375; e quem vive sozinho receberá R$ 150.

Pelas novas regras trazidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o benefício será pago às famílias com renda mensal de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.

Outra condição para receber o auxílio emergencial é que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020. Quer dizer, tenha feito inscrição e sido aceito em 2020, porque neste ano não haverá nova fase de inscrições.

Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso. O beneficiário receberá o maior valor, seja a parcela paga no âmbito do programa, seja a do auxílio emergencial.

Os valores creditados hoje poderão ser movimentados a partir de hoje pelo aplicativo CAIXA Tem.

Por ele, poderão ser feitas compras em supermercado, padarias, farmácias, compras pela internet e por meio de maquininhas, presentes em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.

Será possível também fazer pagamento de boletos ou contas de água, luz e água, pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas, pela opção “Pagar na Lotérica”.

Saques e transferências só a partir de 4 de maio

Para quem recebe o crédito do auxílio, nesta terça-feira, 6, os saques poderão ser feitos em terminais de atendimento ou casas lotéricas, e as transferências poderão ser realizadas sem custos, mas somente a partir de 4 de maio.

É importante tentar usar os meios digitais para a movimentação do dinheiro, evitando aglomerações nas agências, em momento de alto contágio da doença.

Para tirar dúvidas sobre o benefício, os interessados poderão ligar para a central telefônica da Caixa, no 111, que funciona de segunda a domingo 24h por dia.

Além desse há outros canais de atendimento, pela internet, no endereço https://www.caixa.gov.br/auxilio e pelas redes sociais: twitter.com/; caixafacebook.com/;caixainstagram.com/. Convém dar sempre preferência pelos canais oficiais de modo a evitar fraudes e golpes.