Auxílio emergencial: confira o calendário de pagamentos de abril

A nova rodada do auxílio emergencial começa a ser paga a partir desta terça-feira (06). Este ano, o benefício está com uma quantidade menor de beneficiários e também com um valor menor em cada parcela. Confira os pagamentos que ocorrem em abril e saiba quando o seu valor será depositado.

Uma das regras para o recebimento da nova parcela do auxílio é ter feito parte do programa no ano passado e ter recebido valores em dezembro. Além disso, este ano o auxílio emergencial conta com reavaliações mensais para, se necessário, retirar beneficiários do programa.

As parcelas pagas tem valor médio de R$ 250. No entanto, para o grupo de beneficiários que moram sozinhos, o valor é de R$ 150. Já as famílias monoparentais, com mães solteiras, e beneficiários do Bolsa Família, o valor é de R$ 375.

Calendário do auxílio emergencial de abril

Veja, a seguir, o cronograma de pagamentos do auxílio emergencial do mês de abril. Este pagamento é referente a primeira parcela do benefício.

Terça-feira – 06 de abril

Nascidos em janeiro recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Sexta-feira – 09 de abril

Nascidos em fevereiro recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Domingo – 11 de abril

Nascidos em março recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Terça-feira – 13 de abril

Nascidos em abril recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Quinta-feira – 15 de abril

Nascidos em maio recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Domingo – 18 de abril

Nascidos em junho recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Terça-feira – 20 de abril

Nascidos em julho recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Quinta-feira – 22 de abril

Nascidos em agosto recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Domingo – 25 de abril

Nascidos em setembro recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Terça-feira – 27 de abril

Nascidos em outubro recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Quinta-feira – 29 de abril

Nascidos em novembro recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Sexta-feira – 30 de abril

Nascidos em dezembro recebem a 1ª parcela em poupança social digital.

Calendário do Bolsa Família

O calendário do auxílio emergencial para quem recebe o Bolsa Família é o mesmo seguido regularmente pelo programa.

Sexta-feira – 16 de abril

Inscritos do Bolsa Família com NIS final em 1 recebem a 1ª parcela.

Segunda-feira – 19 de abril

Inscritos do Bolsa Família com NIS final em 2 recebem a 1ª parcela.

Terça-feira – 20 de abril

Inscritos do Bolsa Família com NIS em 3 recebem a 1ª parcela.

Quinta-feira – 22 de abril

Inscritos do Bolsa Família com NIS final em 4 recebem a 1ª parcela.

Sexta-feira – 23 de abril

Inscritos do Bolsa Família com NIS final em 5 recebem a 1ª parcela.

Segunda-feira – 26 de abril

Inscritos do Bolsa Família com NIS final em 6 recebem a 1ª parcela.

Terça-feira – 27 de abril

Inscritos do Bolsa Família com NIS final em 7 recebem a 1ª parcela.

Quarta-feira – 28 de abril

Inscritos do Bolsa Família com NIS final em 8 recebem a 1ª parcela.

Quinta-feira – 29 de abril

Inscritos do Bolsa Família com NIS final em 9 recebem a 1ª parcela.

Sexta-feira – 30 de abril

Inscritos do Bolsa Família com NIS final em 0 recebem a 1ª parcela.

Como consultar o auxílio emergencial?

O primeiro passo é entrar no ‘Portal de Consultas do Governo Federal – Dataprev’ (https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/#/); Em seguida, basta informar o nome completo; Logo após, preencha o nome da mãe (caso não tenha registro de mãe, basta selecionar a opção Mãe desconhecida); Além disso, informe a data de nascimento; Feito isso, selecione a opção não sou um robô, em seguida, clique em enviar.

Caso você seja um beneficiário, o crédito aparecerá junto a data de disponibilidade do benefício.

