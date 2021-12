Bahia x Atlético-MG onde assistir: horário e escalações – 02/12

Em partida atrasada válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebe o Atlético-MG nesta quinta-feira (2), na Arena Fonte Nova, às 18h (horário de Brasília). Confira onde assistir o duelo que pode garantir o título do Galo:

Onde assistir Bahia x Atlético-MG:

O duelo Bahia x Atlético-MG hoje, ao vivo, será transmitido com exclusividade pelo Premiere FC, canal por assinatura da TV fechada.

Horário: 18h00 (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

TV: Premiere FC

LiveStream: Aplicativo ou site do Premiere FC disponível em todas as plataformas

Décimo sétimo colocado com 40 pontos em 35 jogos, o Bahia voltou para a zona de rebaixamento após a vitória do Juventude na última terça-feira (30). Desesperado para escapar da Série B, o time de Guto Ferreira precisa da vitória para se aproximar da pontuação das equipes que também brigam contra o descenso.

Todos com 35 partidas, o Athletico é o 16º com 42 pontos, o Cuiabá é o 15º com 43 e o Juventude, após o triunfo, chegou também aos 43. Além disso, o time do Paraná e o do Mato Grosso se enfrentam na sexta-feira (3), na Arena da Baixada, em um confronto direto na briga contra o Z4, o que pode ajudar o Bahia.

Primeiro colocado de forma isolada, o Atlético-MG será campeão brasileiro nesta quinta-feira se vencer a partida em Salvador. Buscando quebrar o tabu de 50 anos sem ganhar a competição, o time de Cuca deve ir com força e vontade máxima para já garantir o título neste jogo.

O time mineiro poderia ter sido campeão na terça-feira, mas o Flamengo venceu o Ceará no Maracanã e adiou a festa do torcedor atleticano.

Escalações Bahia x Atlético-MG:

O Tricolor de Aço terá Juninho Capixaba, expulso no último jogo, como desfalque para o duelo.

Já o Galo não poderá contar com Jair e Diego Costa, ambos suspensos com o terceiro cartão amarelo, e Réver, lesionado.

Bahia: Danilo Fernandes; Nino Parapiba, Conti, Gustavo Henrique e Matheus Bahia; Patrick de Lucca e Lucas Mugni; Raí Nascimento, Rodriguinho e Rossi; Gilberto (Rodallega).

Atlético-MG: Éverson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Tchê Tchê e Allan; Zaracho, Nacho Fernández e Keno; Hulk.

