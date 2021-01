BBB 21: Nego Di insiste que Fiuk é filho de Glória Pires

Desde que Fiuk entrou no BBB 21, o público começou a revirar o passado e querer saber mais sobre a família do cantor. Mas como a família é grande, a web se atrapalha e vários acreditam que o artista é filho de Gloria Pires, inclusive dentro da casa, Nego Di fez a mesma confusão com o parentesco do ator da Globo.

Nego Di se confunde sobre quem é a mãe de Fiuk

Nego Di, líder da semana, conversou com Lucas Penteado sobre Fiuk no quarto do líder. Segundo o humorista, o ator estava com maior pressão dentro do BBB 21 por ser de uma família com famosos.

“É fod* pra ele [Fiuk] falar palavrão tipo as vezes ele fala ‘foi mal e não sei o que’…”, começou ele. Segundo ele, o brother se policia para não cometer erros. “É muita pressão de ser de uma família onde as pessoas são muito fod*, a mãe dele é fod*”, continuou ele, quando Lucas interrompeu. “Quem é a mãe dele?”, questionou, e Nego Di respondeu com precisão: “Gloria Pires!”.

“A irmã é a Cleo Pires e o pai o Fábio Jr”, prosseguiu o comediante. “Ele é filho da Glória?”, insistiu o ator de Malhação. Mais uma vez o líder da semana afirmou: “Sim, ele falou isso ai ontem”.

Achou que não ia pagar o pato, né, Glorinha? pic.twitter.com/EYq5Fagsza — Bruno Sartori (@brunnosarttori) January 29, 2021

BBB 21: Afinal, quem é a mãe de Fiuk?

Essa é uma pergunta frequente dos internautas e virou assunto recentemente. Embora muitos acreditem que Fiuk é filho de Gloria Pires, por Fábio Jr ter sido casado com a atriz, a história não é bem assim.

Depois de se divorciar de Glória Pires, Fábio Jr se casou com a artista plástica Cristina Karthalian, a verdadeira mãe de Fiuk. O cantor de ‘Alma Gêmea’ se casou com a artista em 1986.

Já Cleo é meia irmã de Fiuk, e Tainá Ayrosa Galvão e Krizia Ayrosa Galvão, são frutos do relacionamento do pai do ator com Cristina. Para completar, Záion Ayrosa Galvão é mais um dos irmãos, do antigo relacionamento de Fábio Jr com Mari Alexandre.

Glória Pires faz paródia para explicar que não é mãe de Fiuk

Para esclarecer mal-entendido na internet, a atriz Glória Pires usou as redes sociais e comentou: “Descobri que virei um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e resolvi esclarecer a dúvida…”. Nisto, ela deixou fazer uma paródia com a música ‘I Gotta Feeling’ e disse várias vezes: “a Glória Pires é a mãe da Cleo Pires, do Fiuk não”, e a brincadeira rendeu risadas entre os internautas.

Menos de uma semana de BBB e já consigo entender pq Glória Pires se preocupou tanto em deixar claro q não era mãe do Fiuk. pic.twitter.com/6AggL8iaZE — Erick Krominski (@EKrominski) January 29, 2021

Além disso, Cleo se divertiu ao se deparar com a web descobrindo mais sobre o irmão. “A internet acaba de descobrir mais uma bomba: Gloria Pires não é mãe do Fiuk (risos)”, escreveu a atriz, que se divertiu com a situação.