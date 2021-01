BBB 21: Rodolffo ganha prova do anjo; veja quem é o mostro

Após uma disputa acirrada, cheia de velocidade e agilidade, Rodolffo ganhou a primeira prova do líder do BBB 21. Como manda a dinâmica, o participante pôde escolher duas pessoas cumprir o temido castigo do anjo, além de ter a chance de imunizar um brother ou sister no domingo – dia de paredão.

Como foi a 1ª prova do anjo no BBB 21?

Por volta das 13h15 (horário de Brasília), Tiago Leifert reuniu os participantes na sala para dar início à prova. Líder da semana, Nego Di trouxe duas urnas e sorteou as 8 pessoas que iriam participar da disputa. Assim, a ordem de participação que ficou da seguinte forma: Fiuk, Camilla, Sara, Rodolffo, Viih Tube, Kerline, Lumena e Gilberto.

Fiuk enfrenta Camila

Sarah enfrenta Rodolfo

Vihh enfrenta Kerline

Lumena enfrenta Gilberto

Na primeira etapa da prova, Fiuk e Camilla duelaram na primeira fase da Prova do Anjo ChemiColor. A influenciadora desbancou o cantor e pasosu para a próxima etapa. Em seguida, Sarah e Rodolffo se enfrentaram, mas o sertanejo levou a melhor.

No terceiro duelo, entre Viih Tube e Kerline, a influencer eliminou a youtuber. Na última disputa da primeira etapa, entre Lumena e Gilberto, o economista ganhou da baiana e continuou na competição.

Na final da prova no BBB 21, Gil e Roldolffo se enfrentaram.

Quem ganhou a prova do anjo?

Quem ganhou a prova do anjo BBB 21? Rodolffo foi o vencedor da primeira prova do anjo da edição . Logo depois do anúncio, o brother escolheu dois participantes para o mostro.

Além do vencedor conquistar o colar do anjo, que lhe dá o direito de livrar um dos seus companheiros do paredão de domingo, ele ganha alguns privilégios. Rodolffo também receberá o “presente do anjo”, que é uma mensagem da família. Para completar, ele vai ganhar um almoço e poderá escolher dois brother para fazer companhia.

Castigo do Mostro

Como dono do colar do anjo, Roldolffo escolher Acrebiano e Arthur para o castigo do monstro. Um terá que se fantasiar de pirata e o outro de bailarina.

Quando ouvirem o sinal, os dois terão que ir para o gramado e cumprir o castigo. Quem descumprir a atividade vai perder 300 estalecas.