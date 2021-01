BBB 21: veja como Boninho, ‘chefão’ do reality, mudou ao longo do tempo

José Bonifácio de Oliveira, mais conhecido como Boninho, de 59 anos, tornou- se um personagem a parte do Big Brother Brasil. Chamando atenção por sua interação com os internautas, ele conseguiu tirar a imagem de “durão”. Mas há alguns anos, os brothers sofriam com as broncas do diretor da Globo.

Boninho fica ‘zen’ e se torna porta-voz do BBB no Instagram

Boninho surpreendeu ao criar um perfil no Instagram, em junho de 2019. Depois de anos com o BBB no ar, o diretor decidiu se aproximar dos fãs do reality, o que agradou o público.

Se mostrado mais ‘zen’, o ‘chefão’ do reality compartilha as novidades do reality, além de abrir sua vida pessoal para os seguidores. Isso porque lá, ele mostra fotos com a esposa, Ana Furtado, momentos do dia a dia, e claro, tudo sobre o BBB.

Em sua fase ‘paz e amor’, Boninho faz a alegria dos fãs ao dar os spoilers do programa. Prova do sucesso na rede social, são seus 1,3 milhões de seguidores.

Antes, o diretor interagia pelo Twitter, onde ingressou em 2008. Com sarcasmo e ironia, ele diverte os usuários. Por lá, ele tem 2,5 milhões de pessoas o acompanhando.

Conteúdo do diretor nas redes sociais

Falando e mostrando mais da vida pessoal, apesar de fugir de entrevistas, ele gosta de compartilhar fotos com a esposa, a apresentadora Ana Furtado, de 47 anos. Neste sentido, ele revelou seu lado romântico.

Nada de xepa! Boninho mostra que manda bem na cozinha, e capricha nos pratos. Com frequência ele compartilha suas receitas a até mesmo drinks para os seguidores fazerem.

Para completar, o diretor sofreu uma mudança na aparência também. Em 2017, ele realizou uma cirurgia bariátrica, na qual perdeu 40 quilos. Segundo Boninho, ele “tomou coragem para ficar mais gato pra minha mulher e resolvi fazer uma abdominoplastia”.

Confira algumas broncas que Boninho já deu nos brothers

Na época em que era mais “carrasco”, Boninho não economizava nas broncas. No BBB 9, ele deu uma bronca na ex-BBN Ana Carolina por usar um alicate sem esterilizar para fazer as unhas de Naiá, que tinha diabetes.

“Dona Ana Carolina, esse aviso é para a senhora e para a dona Naiá. Esse alicate não está esterilizado. A dona Naiá é diabética. Se essa me*** inflamar, eu vou arrancar o seu braço. Então, para de brincar com o alicate”, disparou ele.

Dois ‘puxões de orelha’ marcaram o BBB 11. Depois de não cumprir o castigo do monstro corretamente, Boninho mandou Adriana Sant’Anna para o confessionário, e soltou o verbo com a ex-BBB. Cristiano também quase saiu do reality depois de ameaçar decidir sua indicação no ‘palitinho’. “Se você der a entender que você usou a sorte para o seu indicado, o senhor estará eliminado. Esse jogo é de comprometimento”, disse ele.

Outra bronca histórica de Boninho, foi na 3ª edição. Depois de Jean Massumi ficar insatisfeito com a prova em que ficavam dias acorrentados, ele sugeriu aos colegas que desistissem. No momento, o diretor simplesmente mandou cortar o áudio do pay-per-view e gritou com brother.

Quem começou a acompanhar o reality recentemente, e espera pelo BBB 21, nem imaginava que o diretor era tão rígido antigamente. Vale lembrar que a nova edição começa no dia 25 de janeiro.