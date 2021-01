BBB: relembre momentos mais aleatórios do programa

O Big Brother Brasil, o BBB, está perto da sua 21ª temporada, e momentos estranhos, curiosos, polêmicos e tensos não faltaram ao longo de quase duas décadas de programa. Por isso, confira a lista com algumas situações que você não sabia, ou pelo menos não se lembrava sobre o reality da Globo dirigido por Boninho.

As informações são da coluna da Patrícia Kogut, do O Globo.

Sabia que André Marques foi DJ no BBB 11?

Rolam memes de André Marques como DJ até hoje na internet, mas o que muita gente não sabe é que o apresentador do ‘É de Casa’ já tocou em uma das festas do BBB 11. Inclusive, o clima “esquentou” entre ele e a ex-BBB Natália, que ficaram no maior chamego enquanto ele ainda estava na mesa, dividido entre a ex-sister e animar os brothers.

Hariany eliminada um dia antes da final do programa

Quanto azar! Um dia antes da final do BBB 19, a participante Hariany Almeida acabou sendo expulsa do reality. Durante a última festa, ela estava bêbada e empurrou a amiga, a ex-BBB Paula, que foi a vencedora da edição. Depois de três meses de confinamento, ela perdeu a chance de ir para a final.

OPA! Demorou mas teve.

Hariany empurra Paula durante discussão e fala “Eu posso perder meu R$ 1,5 milhão agora por te empurrar. Você tá entendendo?” Será q nessa reta final a sister Hariany pode ser expulsa? Acompanhe aqui essa tour babadeira #BBB19 #hariany #Paula pic.twitter.com/hXGoQg390B — CH Curious (@ch_curious) April 11, 2019

Mulher pelada invade palco no BBB 3

Uma das cenas que a Globo deseja esquecer, é de uma mulher, que, na eliminação do BBB 3, invadiu o palco no ao vivo. Neste dia Pedro Bial, que era o apresentador na ocasião, ficou totalmente sem reação com a situação inusitada.

Enquanto Bial anunciava a eliminação do ex-BBB Harry, a então dançarina, Eliane Lima, saiu da plateia, invadiu a passarela em direção ao apresentador e se despiu. Ela ficou conhecida como “a peladona do BBB”.

Marisa Orth foi a primeira “eliminada” na história do reality

Sim, o BBB já teve Marisa Orth como apresentadora, mesmo que por pouco tempo. A atriz e apresentadora esteve ao lado de Pedro Bial por uma semana e alguns dias, mas acabou sendo dispensada após cometer algumas gafes.

Uma das gafes mais lembradas, é de quando Marisa Orth deixou escapar para o público quem seria o indicado do líder ao ‘paredão’. O problema é que que o anúncio oficial ainda não havia acontecido.

Participante sofre AVC no programa

Durante o reality, a ex-sister Marielza deixou o programa depois de uma tragédia. Ela havia entrado na atração por uma promoção, mas com apenas 10 dias confinada, ela teve o problema de saúde que a impediu de continuar em busca do prêmio do programa.

Três ex-BBBs faleceram

Ao longo das edições, foram três ex-BBBs que infelizmente faleceram. Em 2006, Buba, do BBB 3, teve câncer e ficou internado por dois meses antes de morrer aos 34 anos. O Caubói do BBB 9, faleceu em 2009, aos 37 anos, em uma emboscada na chácara onde morava. Ele vivia em Alumínio, interior de São Paulo com a mulher e quatro filhos. Norberto, o Nonô, lutava contra um câncer, mas morreu aos 74 anos. Assim como o Caubói, ele esteve no BBB 9.

Pacto de sangue no BBB

Dentre as coisas absurdas e bizarras, até pacto de sangue teve no BBB. Felipe Cobra e Alberto Caubói do BBB 7, decidiram fazer um pacto de sangue no programa. Eles queriam garantir a aliança dos dois no reality. Como resultado, eles chocaram Pedro Bial, que deu uma bela bronca nos dois.

Estrangeiros no reality

Não se sabe sobre o BBB 21, mas até o ano passado, foram três participantes estrangeiros que concorreram ao prêmio do Big Brother Brasil. O primeiro foi Serginho, franco-angolano, logo no BBB 1, mas a vitória foi do fisiculturista Kleber Bambam.

Já o BBB 4 contou com a participação de Antonela, da Argentina. Por último, Kaysar, que é sírio, e por pouco não ganhou o BBB18. Em uma final disputada com Gleici Damasceno, ele não venceu, mas se tornou ator na Globo.

Ex-BBB faz streap tease no reality

O ex-BBB Diogo fez strip-tease em uma das festas da 11ª edição. Para o acompanhar na loucura estava a ex-sister Diana. Ficando só de cueca branca, ele começou a dançar e quase ficou totalmente pelado no programa. Foi justamente nesta festa que André Marques estava com DJ.