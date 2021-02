BBB21: filho de Karol Conka desabafa após polêmicas da mãe

Karol Conka foi cancelada pelo público depois de suas atitudes dentro do BBB21. Mas todo o ódio para a cantora acabou sobrando para o filho, Jorge, de 15 anos, que recebeu ameaças graves.

O adolescente as redes sociais para pedir por mais empatia. Ele ressaltou que não tinha nada a ver com os acontecimentos dentro do programa e que não deveria ser alvo da intolerância gratuita das pessoas.

Filho de Conka desabafa nas redes sociais

Jorge usou os Stories do Instagram de Karol Conka do BBB21 para mandar um recado aos haters. “Eu não tenho nada a ver com o que acontece dentro ou fora daquela casa”, iniciou ele.

“As pessoas viraram reféns de vidas que não são delas, e começaram a incitar ódio à pessoas aleatórias”, lamentou ele, e completou: “Se coloquem no meu lugar, imaginem se fosse alguém te ameaçando e xingando a sua mãe. Zero empatia, rapaziada. A única coisa que peço é empatia da parte de todos”, completou o rapaz.

Web se solidariza com Jorge – BBB21

Depois da repercussão, o perfil de Karol, do, BBB21, compartilhou a mensagem de Jorge, e apesar dos comentários limitados, várias pessoas se solidarizaram com o garoto.

“Desejo que o Jorge fique bem, ele é um menino bom e esperto, não merece nada disso. #forçajorge”, comentou a seguidora Michele Mara. “Força Jorge! Quem faz esse tipo de ataque não tem espelho em casa pra enxergar os próprios erros”, escreveu Julio Pereira.

Mais usuários comentaram por lá: “Tristeza o que esse programa faz com a vida das pessoas”, lamentou Mariana Candeias. “Poxa que isso gente”, disse Carolina Silvano.

Karol Conka pede perdão para Carla e Arthur

Assim que venceu a prova Bate Volta e se livrou o paredão, Karol Conka foi em busca de se redimir com Carla e Arthur no BBB21. Depois de uma fofoca, a artista brigou feio com a atriz e disse ter se arrependido.

“Eu gosto muito de você, você sabe, você sente”, disse a rapper para Carla. A atriz rebateu: “Você sentiu minha decepção?”. Então Karol afirma: “No seu lugar, eu estaria muito chateada, surpresa. Eu pedi para sair (da casa) porque estava com muita vergonha. Hoje conversando com a Viih Tube que é tão nova e ela conseguiu captar: o Bill estava me usando por jogo. A Pocah me avisou na festa e tudo ficou potencializado na festa”, completou.

“Só quero dizer que estou arrependida”, lamentou a cantora. “Carol, você me humilhou muito. Eu perdoo você, mas a relação que a gente estava construindo ainda vai demorar para eu associar tudo”, respondeu Carla.

Mais tarde, no quarto do líder, Karol conversou com Arthur. “Eu conversei com a psicólogo e entendi que eu pirei. Eu não sou louca, eu fiquei louca porque não é fácil estar aqui dentro e ser julgada”, disse.