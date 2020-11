Black Friday 2020: veja como comprar os celulares com descontão 

Celulares estão na categoria mais desejada pelo consumidor na Black Friday 2020, segundo um estudo do Instituto IPSOS, empresa de pesquisa e inteligência. Os resultados apontam que 62% dos consumidores vão investir em produtos de tecnologia. Além de celulares, essa seleção também inclui tablets, alto-falantes inteligentes e smartwatches.

Setor de tecnologia na Black Friday 2020

Embora os celulares tenham descontos menores do que itens como livros e roupas, eles são os queridinhos dos consumidores. E, conforme uma análise realizada pelo Google, essa tendência tem crescido nos últimos anos. Em 2019, por exemplo, as buscas por celulares subiram 26% em relação a 2018. Já neste ano, as categorias mais procuradas na temporada de compras cresceram de 22% a 51% — o que inclui o setor de tecnologia.

Em razão da adoção em massa do home office, o estudo do IPSOS aponta que a Black Friday 2020 também vai registrar uma alta na procura por móveis e itens de decoração, assim como eletrodomésticos, e produtos de moda e beleza.

Celulares mais buscados no Google

Já abordamos em matérias anteriores que a Black Friday 2020 terá um público mais crítico. Por consequência, os consumidores estão pesquisando de forma antecipada sobre produtos que deseja comprar — e com os celulares não é diferente! Confira abaixo os aparelhos mais pesquisados no Google Shopping nos últimos três meses:

Galaxy Note; Galaxy A31; Redmi Note 9 128gb; iPhone 11 pro 256gb.

Com a linha Galaxy no 1º e no 2º lugar, a Samsung aparece mais uma vez como uma das fabricantes mais aclamadas. A terceira posição é ocupada pelo Redmi Note 9, celular da chinesa Xiaomi. Vale destacar que não é a primeira vez que as duas empresas ficam na mira do consumidor. Um levantamento do Zoom, site de comparação de preços, indica que essa tendência também foi registrada em 2019. Pelo o que a seleção indica, essa tendência irá se repetir na Black Friday 2020.

Para saber mais sobre a temporada de compras mais esperada do ano, fique ligado em nosso site!