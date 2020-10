Nesta terça-feira (13) a Apple anunciou seu novo iPhone 12 em seu evento online “Hi, Speed”. Conforme as diversas especulações e muita expectativa, o smartphone entregou o esperado 5G e novidades no design. Primeiramente, houve uma espera frustrada em setembro onde a Apple divulgou o lançamento do Apple Watch Series 6, Watch SE e iPad 8th Generation. As principais novidades são melhorias no hardware e conjunto de câmeras.

Na segunda-feira, véspera do lançamento, as ações da companhia disparavam 6% no fim da tarde, com quase 70% de valorização desde o início do ano, e adicionando US$ 128 bilhões ao seu valor de mercado. Por outro lado, o evento de lançamento do novo iPhone está ocorrendo um mês após o usual por um problema onde os fornecedores não conseguiram entregar a tempo o volume de peças necessárias para produzir o dispositivo. Assim, o atraso também colocou expectativas sobre o design do novo modelo de smartphone.

Decerto, o evento contou com altas expectativas. “Esperamos que o lançamento deste outono seja o evento mais significativo do iPhone em anos”, afirmou em um relatório a analista Katy Huberty, do banco americano Morgan Stanley.

Internet 5G

O convite “Hi, Speed” (Olá, Velocidade) já fazia um lembrete para as promessas de conexão. Com a internet 5G, as conexões no iPhone 12 trarão maior velocidade e baixa latência. Todavia, a Apple sai atrás dos concorrentes Sansung, Google, Motorola, Huawei e Xiaomi, que já lançaram aparelhos com a conectividade. O 5G pode ser um novo atrativo para o smartphone.

Entretanto, mesmo com a oferta da nova rede, muitos lugares ainda estão distantes de oferecer a velocidade, incluindo o Brasil. O leilão das faixas deve acontecer somente no segundo semestre de 2021, após o governo brasileiro decidir sobre as relações com a China.

Além disso, anunciaram uma parceria com o CEO da Verizon, rede 5G nacional. “Nós finalmente podemos dizer que o 5G acabou de se tornar real”, afirmou Hans Vestberg. Segundo ele, a cobertura da banda ultralarga foi dobrada e atingirá 60 cidades até o final do ano.

Carregador sem fio

A fabricante de acessórios japonesa MPow divulgou o lançamento de um novo carregador sem fio, o sistema MagSafe, que suporta a função de ajuste da posição de carregamento usando um ímã. O sistema também ajuda a manter o aparelho na posição ideal e evita que a recarga seja interrompida. O novo carregador magnético da MPow é ligado à tomada com o uso de um cabo USB-C fixo ao acessório.

iPhone 12 virá sem carregador e sem fones de ouvido

O iPhone 12 deverá ser vendido apenas com cabo USB incluso, o que obriga o consumidor a comprar os acessórios separadamente se não os tiver de modelos anteriores.

Novos modelos no iPhone 12 e designs

Uma das coisas esperadas era a ampliação do portfólio tradicional, com quatro novos modelos de tamanhos de tela que vão de 5,4 polegadas a 6,7 polegadas. A entrega do design no modelo principal traz a memória o antigo iPhone 4 e 5, com uma cerâmica que dá 4x mais proteção contra queda e 2x mais pixels que o iPhone 11. Vem com o novo chip A14 Bionic, 4GB de memória RAM e duas câmeras traseiras. Além disso, traz em suas novas opções de cor o vermelho.

Assim, a novidade é um modelo menor e mais barato, e apelidado como iPhone 12 mini, ele segue a linha do iPhone SE, de hardware modesto, tela menor e preço atraente. Os modelos apresentados no lançamento foram:

iPhone 12

Pro

Mini

Pro Max

Dessa forma, os diferenciais dos iPhone Pro e o iPhone Pro Max são os 6GB de RAM e três câmeras traseiras, com telas de 6,1 e 6,7 polegadas. O iPhone Pro traz três lentes focais, com um novo recurso chamado “Apple Pro Raw” e sensores LiDAR, enquanto o Pro Max chega com um zoom óptico de 5x.

Preço do iPhone 12

De acordo com as especulações, esperava-se que a versão tradicional custasse US$ 749 (R$ 4,2 mil em conversão direta), cerca de US$ 50 a mais que iPhone 11. Entretanto, segundo o anúncio de lançamento, os preços para os novos modelos são:

US$699 – iPhone 12 mini

US$799 – iPhone 12

US$999 – iPhone 12 Pro

US$1099 – iPhone 12 Pro Max

O iPhone 12 e Pro estarão disponíveis para pedido antecipado na sexta e estarão as vendas dia 23 de outubro, enquanto as versões Pro Max e Mini poderão ser compradas em 13 de novembro.

Reações do mercado

18 minutes into #AppleEvent — and after 5G iPhone introduced. pic.twitter.com/FfULD5hxF8 — Connie Guglielmo (@techledes) October 13, 2020