Bolsonaro pode ser vacinado contra Covid-19 neste sábado (03)

O Distrito Federal iniciou neste sábado (03) a campanha de imunização contra a covid-19 dos idosos com mais de 66 anos. O presidente Jair Bolsonaro, que faz parte do atual público-alvo, sinalizou ao Ministério da Saúde o interesse em ser vacinado ainda hoje.

O Gabinete de Segurança Institucional, no entanto, ainda não definiu como será feita a logística. Bolsonaro tem a possibilidade de receber o imunizante contra a doença no próprio ministério, e não nos postos de saúde.

Bolsonaro vacinado

Durante uma live nas redes sociais na última quinta (01), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que iria decidir sobre ser vacinado ou não após o último brasileiro ser imunizado contra a covid-19. “Está uma discussão agora que eu vou me vacinar ou não vou vacinar. Eu vou decidir. O que eu acho: eu já contraí o vírus. Eu acho que o que deve acontecer, depois que o último brasileiro for vacinado, sobrando uma vacina, daí eu vou decidir se vacino ou não. Esse é um exemplo que um chefe tem que dar”, afirmou.

O Planalto informou ao Ministério da Saúde na sexta-feira (02) o interesse de Bolsonaro em ser vacinado hoje.

Bolsonaro foi diagnosticado com covid-19 em julho do ano passado. O Gabinete de Segurança Institucional ainda alerta o chefe do executivo sobre a possibilidade de reinfecção devido as novas cepas variantes do novo coronavírus.

Um estudo liderado pela Fundação Orswaldo Cruz (Fiocruz) aponta que foram encontrados casos de reinfecção pela covid-19 em pessoas com imunidade contra o vírus.

Atualmente no Distrito Federal, segundo a Secretaria de Saúde do DF, quatro cepas do novo coronavírus foram identificadas. Dentre as variantes encontradas, foi identificada, inclusive, a que surgiu em Manaus.

