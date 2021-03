Calendário de vacinação contra covid de hoje na sua cidade

Diversas cidades no Brasil já estão seguindo o calendário de vacinação contra a covid-19. No primeiro momento, estão sendo vacinados idosos com idade média acima de 60 anos e também os profissionais da saúde. Por isso, o DCI reuniu uma lista com as principais informações sobre como ocorre a imunização nas capitais – por ordem alfabética – de todos os estados, no período de 29 de março até o dia 4 de abril de 2021.

Principais informações da vacinação:

Quem pode vacinar

Horários

Locais

Como agendar a vacinação

Calendário de vacinação em Aracaju (SE) hoje

Quem já pode receber a vacina?

Até a segunda-feira (29) serão imunizados os idosos com 70 anos;

Na terça-feira (30) será a vez daqueles que têm 69 anos;

Já na quarta-feira (31)

Quinta-feira, 1º de abril, serão vacinados os idosos de 68 anos.

Na sexta-feira (2) recebem a primeira dose os idosos de 67 anos, e no sábado e domingo, dias 3 e 4, serão imunizados os idosos de 66 anos.

Locais de vacinação

Para ser vacinado no drive, é necessário preencher o formulário no VacinAju, informando os dados pessoais, como nome, endereço e número dos documentos de identificação, além de anexar os arquivos solicitados, como o contracheque, para os profissionais da saúde, e comprovante de residência atualizado. Acesse o site para preencher o formulário por aqui.

A vacinação dos idoso também está acontecendo em 32 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em quatro pontos fixos. Confira a lista das unidades e os horários clicando aqui.

Pontos fixos com horário de funcionamento das 8h às 16h

Escola Estadual Jornalista Paulo Costa (Av. Centenário, 10 – Bugio)

CRAS João de Oliveira Sobral (Rua Senhor do Bonfim, 106 – Santos Dumont)

EMEF Juscelino Kubitschek (Rua Coronel J. F. Albuquerque, 2289 – Coroa do Meio)

Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Rua Manoel Espírito Santo, 379 – Grageru)

Calendário de vacinação em Belo Horizonte (MG) hoje

Quem já pode receber a vacina: a vacinação está sendo feita em idosos com mais de 69 anos. Mas também fazem parte do público-alvo:

Profissionais em atividade de: hospitais, UPAS, SAMU, Centros de Saúde, ILPI, CERSAM, SRT, Residências Inclusivas, laboratórios, clínicas oncológicas e hematológicas, serviços de hemodiálise, clínicas de imagem, serviços da atenção secundária, atenção domiciliar e de especialidades do SUS-BH, equipamentos da saúde mental e hospital dia; moradores de ILPI, SRT e residências Inclusivas.

O horário de vacinação:

7h30 às 16h30 nos centros de saúde e nos postos extras

8h às 16h30 nos postos drive-thru.

Locais e o cadastro: a população deve acessar o site da Prefeitura de Belo Horizonte para o realizar o cadastro.

O idoso precisa levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que o idoso leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações.

Calendário de vacinação em Belém (PA)

Quem pode receber a vacina: A Prefeitura de Belém está com o cadastro prévio para a vacinação contra covid-19 de pessoas com 60 anos ou mais.

Locais: a vacinação na cidade podem ser conferida aqui.

Horário: A vacinação na capital do Pará é de 9h às 17h.

Boa Vista (RR) hoje

Quem pode receber a vacina: A Prefeitura de Boa Vista está vacinando os idosos a partir de 65 anos.

Locais: Terminal de Ônibus Luiz Canuto Chaves (Centro), Praça Germano Sampaio (Pintolândia), Praça do Cidade Satélite (Cidade Satélite), Pátio Roraima Shopping (Cauamé) e Garden Shopping (Caçari).

Horário: das 8h30 às 17h.

É importante que todos levem o cartão de vacina para poder registrar a data da segunda dose, o CPF e identidade. Mais informações podem ser conferidas diretamente no site da prefeitura.

Calendário de nacional de vacinação em Brasília hoje

Quem já pode receber a vacina: em Brasília estão sendo vacinados profissionais da saúde e idosos com mais de 67 anos.

Local: A vacinação está disponível em 50 pontos, sendo 15 na modalidade drive-thru. Clique aqui e veja os locais. Não é necessário agendar atendimento.

Horário: Os pontos funcionarão até às 17h e os profissionais irão imunizar quem chegar ao local.

Calendário de vacinação em Campo Grande (MS)

Quem pode receber a vacina: a partir de terça-feira, 30, será aberta a vacinação contra a Covid-19 para idosos de 66 anos. A identificação para para a vacinação pode ser feita por aqui.

Local de vacinação: o atendimento ocorre em mais de 50 pontos de imunização espalhados pela sete regiões urbanas e distritos do município.

Locais de vacinação Drive-Thru:

Parque Ayrton Senna, das 7h30 às 17h30

Seleta: Rua Dolor Ferreira de Andrade, 270 – Centro, das 7h30 às 17h

Centro de Vacinação: Ginásio Guanandizão – acesso pela Travessa Touro, das 7h30 às 17h

A lista completa de locais pode ser conferida por aqui.

Vacinação em Cuiabá (MT)

Quem já pode receber a vacina: A Prefeitura de Cuiabá está vacinando os idoso com idade a partir de 75 anos.

Como fazer o agendamento: o pré-cadastro pode ser feito no site Vacina Cuiabá.

Os locais de vacinação e horários podem ser consultados no site da Prefeitura conforme novos mutirões de vacinação estejam confirmados.

Vacinação em Curitiba (PR)

Quem pode receber a vacina: terça-feira (30/3), começa a vacinação contra covid-19 das pessoas com 68 anos completos.

Locais: acesse os pontos de vacinação por aqui.

Os idosos que fazem parte do cronograma de vacinação devem ir diretamente aos pontos de vacinação, sem agendar. Porém, para garantir agilidade, podem fazer o cadastro prévio na plataforma ‘Saúde Já’ pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular (que pode ser baixado nas lojas virtuais para Android e iOS).

Calendário de vacinação em Florianópolis (SC)

Quem pode receber a vacina: a Prefeitura de Florianópolis está vacinando os idosos com idade a partir de 69 anos e também os profissionais da saúde.

Pontos de vacinação das 9h às 16h:

Drive-thru no Centro de Eventos da UFSC;

Ponto de vacinação para pedestres no Centro de Eventos da UFSC;

Drive-thru na Polícia Rodoviária da SC-401;

Drive-thru no antigo aeroporto de Florianópolis;

Drive-thru no Bolsão da Beira-mar Continental, próximo às quadras.

Como agendar: As dúvidas sobre agendamento ou qual a fase vigente podem ser consultadas no Alô Saúde Floripa pelo número 0800-333-3233.

Calendário de vacinação em Fortaleza (CE)

Quem pode receber a vacina: Estão sendo vacinados os idosos acima de 68 anos e profissionais da saúde. A Prefeitura de Fortaleza disponibilizou uma plataforma chamada Saúde Digital para realizar o cadastro para a vacinação contra a covid-19.

Locais de vacinação: são 42 postos de saúde, três policlínicas e quatro centros de vacinação, incluindo os shoppings RioMar Kennedy e RioMar Papicu; a Arena Castelão e o Centro de Eventos.

Telefone: Para as pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no sistema Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro, basta ligar no 0800 275 1475.

Calendário de vacinação da cidade de Goiânia (GO)

A prefeitura de Goiânia liberou o pré-cadastro da vacinação contra covid-19 pelo aplicativo da Prefeitura, que está disponível para celulares Android e iOS.

Quem pode receber a vacina: No momento, o agendamento para receber a dose do imunizante está sendo feito para idosos a partir de 66 anos.

Locais: Ao todo, a Prefeitura de Goiânia continua disponibilizando 25 pontos de vacinação, sendo quatro drives (PUC – Área 1, Shopping Cerrado, Shopping Passeio das Águas e Estádio Serra Dourada) e 21 fixos (7 escolas, 13 unidades de saúde do município e no Espaço Sinta-se Bem Unimed). O atendimento é das 8h às 17h. Mais informações podem ser consultadas no site da prefeitura.

Calendário de vacinação de João Pessoa (PB)

Quem pode receber a vacina: podem ser vacinadas na cidade paraibana as pessoas acima de 62 anos e profissionais da saúde.

Locais de vacinação contra a covid:

Ginásio Poliesportivo Ronaldo Cunha Lima – O Ronaldão >> Horário : das 9h às 24h

: das 9h às 24h Centro de Convenções Rodovia PB 008, Km 5 – Pólo >> Horário : das 9h às 24h

: das 9h às 24h Aeroclube >> Horário: das 9h às 17h

Vacinação em Macapá (AP)

Quem pode receber a vacina: Em Macapá, estão sendo vacinados contra a covid-19 os idosos a partir de 60 anos.

Locais de aplicação da dose: Confira a lista completa e os dados sobre vacinação na cidade no site da Prefeitura.

Calendário de vacinação em Maceió (AL)

Quem pode receber a vacina: A Prefeitura de Maceió está vacinando idosos acima de 65 anos, bem como os profissionais na saúde da cidade.

Pontos de vacinação:

Drive-thru no Estacionamento do Jaraguá

Drive-thru da Justiça Federal (Serraria);

Ginásio Arivaldo Maia (Jacintinho)

Maceió Shopping (Mangabeiras)

Pátio Shopping (Cidade Universitária)

Papódromo (Vergel do Lago)

Praça do Osman Loureiro

Praça Padre Cícero, ao lado do terminal, no Benedito Bentes.

Horário de funcionamento: das 9h às 16h.

Como fazer o cadastro: O cadastro sendo feito pelo telefone 3312-5589 ou email acamados83mais@sms.maceio.al.gov.br. O atendimento para agendamento ocorre das 8h às 17h. É necessário informar nome completo, idade, data de nascimento, CPF, endereço completo, ponto de referência, contato e nome do responsável.

Calendário de vacinação em Manaus (AM)

Quem pode receber a vacina: A Prefeitura de Manaus informou que a vacinação de idosos com 70 anos, ou mais.

Locais: a vacina é aplica 5 pontos estratégicos da cidade. Confira os endereços aqui.

Horário: Os postos estão abertos das 9h às 16h para atendimento de toda a cidade.

O cadastro para receber a dose do imunizante pode ser feito por aqui.

Calendário de vacinação contra a covid em Natal (RN)

Quem pode receber a vacina: A Prefeitura de Natal está vacinando os idosos com mais de 69 anos.

Locais: O município conta com quatro pontos de vacinação drive-thru, que são: Arena das Dunas, Palácio dos Esportes, Shopping Via Direta e Ginásio Nélio Dias, os dois últimos contando com ponto de vacinação para pedestres.

Horário das 8h às 16h

Além disso, há 35 salas de vacinação estão distribuídas nos cinco Distritos Sanitários de Natal e funcionam das 8h às 11h30 e das 12h30 às 15h. Confira a lista completa aqui. O formulário de vacinação contra a Covid-19 também pode ser baixado para imprimir pelo site da prefeitura.

Palmas (TO)

Quem pode receber a vacina: A Prefeitura de Palmas já atende aos idosos acima de 67 anos para receber a dose de vacina contra a covid-19. Os horários e locais de vacinação podem ser consultados diretamente no site da Prefeitura.

Horário: Na terça-feira, 30, das 8 às 13 horas serão vacinados idosos a partir de 70 anos e das 13 às 17 horas para o público de 67 a 69 anos. A vacinação será no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e Ginásio Ayrton Senna, no formato drive thru.

Já na próxima quinta-feira, 1°, será a vez de vacinar os profissionais de saúde, na Grande Praça do Espaço Cultural.

Documentos: A Prefeitura informou que para receber a vacina, é necessário ter em mãos documento pessoal com foto (RG ou Registro Profissional, no caso de profissional da saúde), cartão de vacina e cartão do SUS. Caso não possua o cartão do SUS, o cidadão pode comparecer ao local com o CPF.

Calendário de vacinação em Porto Alegre (RS)

Quem pode receber a vacina: idosos com 69 anos ou mais passam a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na cidade. E a cada dia da semana será ampliado um ano da faixa etária, chegando a 66 na quinta-feira, 1º de abril.

Locais de vacinação: Para evitar aglomeração ou tempo maior de espera, a recomendação é de procura pelos locais de vacinação ao longo do dia.

Horário: a vacinação ocorre das 9 às 17h. Confira os locais de vacinação por aqui.

Calendário de vacinação contra a covid em Porto Velho (RO)

Na Prefeitura de Porto Velho, o agendamento pode ser feito diretamente no site da Prefeitura.

Quem pode receber a vacina: No momento, estão sendo agendados e vacinados os idosos a partir de 70 anos. Os profissionais da saúde também recebem o imunizante no município.

Locais: Os locais de vacinação e os horários podem ser consultados durante o agendamento no site do órgão municipal.

Calendário de vacinação em Recife (PE)

Quem pode receber a vacina: Atualmente, a Prefeitura de Recife está vacinando idoso a partir de 64 anos e profissionais da saúde.

O cadastro e agendamento da vacinação estão disponíveis neste portal ou no aplicativo Conecta Recife. Os locais de vacinação e o horário também estão disponíveis nos sites e aplicativo da prefeitura.

Calendário de vacinação em Rio Branco (AC)

Quem pode receber a vacina: os grupos que estão sendo vacinados pela Prefeitura Municipal de Rio Branco são os idoso com idade a partir de 65 anos e também os profissionais da saúde.

Locais: os pontos de vacinação e as datas de campanha podem ser conferido no Portal Covid da prefeitura.

Calendário de vacinação em Rio de Janeiro (RJ)

Quem já pode receber a vacina:

segunda-feira (29/03) – 71 anos

terça-feira (30/03) – 70 anos

quarta-feira (31/03) – 69 anos

quinta-feira (01/04) – 68 anos

sexta-feira (02/04) – 67 anos

sábado (03/04) – 66 anos

Na outra semana, de 5 a 10 de abril, vão ser vacinadas, pessoas entre 66 e 68 anos. No sábado (10), será a vez de pessoas nessa faixa que não puderam se vacinar no dia marcado.

Horário de vacinação: A vacinação no Rio de Janeiro ocorre das 8h às 13h para mulheres. E das 13h às 17h para os homens.

Como agendar: o agendamento da vacinação contra covid-19 em domicílio para idosos acamados por ser feito por aqui. Para conferir os locais de vacinação, acesse o mapa da Prefeitura do Rio de onde ser atendido. Mais informações podem ser conferidas em www.vacina.rio.

Calendário de vacinação em Salvador (BA)

Quem já pode receber a vacina: a Prefeitura de Salvador está vacinando idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde.

Os locais e horários podem ser consultados diretamente no site do órgão público. Clique aqui.

São Luis (MA)

Quem pode receber a vacina: A Prefeitura de São Luis já vacina idoso a partir de 70 anos. O cadastro de idosos a partir de 65 anos pode ser feito diretamente no site do órgão municipal.

Locais de vacinação: Centro Municipal de Vacinação ou no Drive-thru da UFMA, das 8h às 18h.

São Paulo (SP)

Quem já pode receber a vacina:

Idosos com 69 anos ou mais;

Profissionais de saúde com 53 anos ou mais (conferir a categoria de acordo com instrutivos abaixo).

Pessoas em situação de Rua Cadastradas nos Centros de Acolhida;

Ampliação aos demais trabalhadores de cemitérios públicos e privados do município de São Paulo;

Trabalhadores no atendimento direto a vulneráveis da SMADS

Trabalhadores no atendimento direto a vulneráveis da SMDHC.

Para saber quais são os pontos de vacinação no estado de São Paulo, o governo estadual disponibilizou a ferramenta #VacinaJá (www.vacinaja.sp.gov.br). No site é possível fazer o pré-cadastro para tomar a dose e saber em quais locais estão sendo aplicados os imunizantes.

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: segunda a sexta, das 7h às 19h.

Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

Horário: 8h às 17h

Os endereços dos postos drive-thru nas UBS da capital podem ser visualizados por aqui. Ao acesse o link, clique em “Unidades de Vigilância”.

AMAs/UBSs Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados.

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

Serviços de Atenção Especializada

Veja aqui a lista com os endereços dos Serviços de Atenção Especializada.

Três centros-escolas

Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h

Calendário em Teresina (PI)

Quem pode receber a vacina: Em Teresina, a prefeitura começa a vacinação de idoso de 69 entreos dias 30 e 31 de março e 68 anos a partir de 1º de abril.

Horário: a vacinação é das 9h às 17h. Confira a lista de locais por aqui. No site da prefeitura também é possível fazer o agendamento para receber a dose do imunizante.

Calendário de vacinação em Vitória (ES)

Quem já pode receber a vacina: Em Vitória, no Espírito Santo, estão sendo vacinados idosos a partir de 65 anos e profissionais da saúde.

Local: de segunda (29) a quarta-feira (31) a vacinação acontece somente no posto de vacinação dentro do Parque Moscoso. Nos demais dias, o imunizante é oferecido nas unidades de saúde Jardim Camburi, Conquista, Ilha de Santa Maria, Santo Antônio, Andorinhas, Maria Ortiz, Ilha das Caieiras além dos pontos volantes na Igreja Batista de Jardim da Penha, no Parque Moscoso, no Conselho Regional de Medicina, em Bento Ferreira, Ginásio Dom Bosco da Faculdade Salesiana, no Forte São João e CMEI Marlene Ormande Simonetti, em Bairro República.

O agendamento deve ser feito no site agendamento.vitoria.es.gov.br. Os acamados estão sendo vacinados em domicílio pelas equipes de saúde da Secretaria de Saúde de Vitória (Semus). Para este público não é preciso realizar o agendamento on-line.

