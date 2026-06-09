Defesa Civil alerta para tempestade severa com granizo, raios, ventos fortes e risco de alagamentos em SC.

Defesa Civil emite alerta de tempestade severa com granizo e risco de alagamentos em 6 cidades de SC

Defesa Civil emite alerta de tempestade severa com granizo e risco de alagamentos em 6 cidades de SC

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta de tempestade severa na manhã desta terça-feira (9), informando risco de raios, queda de granizo, rajadas intensas de vento e alagamentos em municípios do Litoral Norte do estado. O aviso foi divulgado às 5h08 e teve validade inicial de uma hora.

Quais as cidades em alerta para tempestade severa

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, as condições meteorológicas mais severas atingem as cidades de Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itapema, Porto Belo e Tijucas. A orientação é para que moradores evitem áreas de risco e acompanhem os comunicados oficiais ao longo do dia.

Os temporais podem provocar diversos transtornos em um curto intervalo de tempo, principalmente devido à combinação de chuva intensa, ventos fortes e granizo.

O órgão destaca que os fenômenos podem ocorrer de forma rápida e localizada, aumentando o risco de alagamentos urbanos, destelhamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O que fazer durante uma tempestade

Em situações de tempestade severa, a Defesa Civil recomenda que a população adote medidas preventivas para reduzir riscos. Entre as orientações estão:

Procurar abrigo em local seguro e coberto;

Evitar permanecer próximo a árvores, placas, postes e estruturas metálicas;

Não atravessar ruas alagadas ou áreas inundadas;

Desligar aparelhos eletrônicos da tomada, quando possível;

Evitar atividades ao ar livre durante a ocorrência de raios.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Temporais atingem diferentes regiões de Santa Catarina

O alerta das 5h08 não foi o único emitido durante a madrugada. Horas antes, a Defesa Civil já havia divulgado avisos semelhantes para cidades do Vale do Itajaí e do Alto Vale, indicando a formação de núcleos de tempestade capazes de produzir granizo, fortes rajadas de vento e alagamentos pontuais.

Os alertas sucessivos reforçam o cenário de instabilidade que atua sobre Santa Catarina. A combinação de calor, umidade e sistemas atmosféricos favoráveis à formação de tempestades tem provocado condições para eventos meteorológicos severos em diferentes regiões do estado.

Além dos alertas emitidos pela Defesa Civil estadual, os órgãos meteorológicos também indicaram risco de tempestades na Região Sul, com possibilidade de chuva intensa, ventos fortes e queda de granizo. Os fenômenos podem provocar transtornos como danos em plantações, queda de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia e alagamentos.

A recomendação é que os moradores acompanhem os avisos atualizados pelos canais oficiais da Defesa Civil e mantenham atenção redobrada às condições do tempo ao longo desta terça-feira. Em situações de risco, a prioridade deve ser buscar abrigo seguro e seguir as orientações das autoridades.

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