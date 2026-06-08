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Semana começa gelada em São Paulo e com frio de 10°C, mas chuva se aproxima

Confira previsão para os dias 8, 9 e 10 de junho de 2026

Escrito por Anny Malagolini
Semana frio São Paulo Paulo Pinto/Agência Brasil

A cidade de São Paulo inicia a segunda semana de junho sob a forte influência de uma massa de ar frio e seco, que promete manter o clássico padrão de forte amplitude térmica: madrugadas bastante frias contrastando com tardes ensolaradas e de baixos índices de umidade. De acordo com os dados consolidados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) do município e projeções do Climatempo, esse cenário de estabilidade atmosférica predomina integralmente entre esta segunda-feira (08/06) e a terça (9/6).

O ar frio associado à ausência de nebulosidade significativa favorece a perda radiativa do solo durante as noites, resultando em temperaturas mínimas que flutuam entre os 10°C e 12°C nos termômetros oficiais, com sensação térmica ainda mais baixa em bairros periféricos e regiões de vale. No entanto, o bloqueio atmosférico que impede a entrada de frentes frias chuvosas já tem data para terminar, trazendo um alívio esperado para o ar seco a partir do meio da semana.

Segunda-feira (08/06): previsão aponta madrugada gelada em São Paulo

A segunda-feira abre a semana útil em São Paulo com características marcantes de tempo aberto. A madrugada registrou termômetros muito próximos dos 10°C na média da capital paulista, consolidando a permanência da onda de frio que atua sobre o estado. A sensação de frio exigiu agasalhos reforçados por parte dos paulistanos que saíram cedo de casa.

No decorrer do dia, contudo, o cenário muda rapidamente. O sol predomina amplamente entre poucas nuvens e céu claro, garantindo a rápida elevação da temperatura, que atinge a máxima prevista de 24°C durante a tarde. O grande alerta para este início de semana fica por conta dos índices de umidade relativa do ar, que apresentam declínio acentuado, com valores mínimos em torno dos 38% nas horas de maior calor. Não há qualquer previsão de chuva, e o Potencial de Tempestade (PT) é classificado como baixo em todos os períodos do dia.

Terça-feira (09/06) com nebulosidade e frio

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Na terça-feira (09/06), o panorama atmosférico na Região Metropolitana de São Paulo mantém o padrão de forte variação térmica diária, apresentando poucas alterações em relação ao início da semana. A madrugada e as primeiras horas da manhã começam com céu nublado e sensação de frio, registrando termômetros em média ao redor dos 12°C.

Com a presença mais constante dos raios solares a partir do final da manhã, a nebulosidade se dissipa e a temperatura volta a subir, tocando novamente a casa dos 24°C no ápice da tarde. A oscilação da umidade do ar será extrema neste dia, variando entre a máxima de 95% na madrugada úmida e a mínima de 35% nas horas mais quentes — um patamar que acende o sinal de atenção da Defesa Civil para a saúde respiratória. No período da noite, a cobertura de nuvens volta a aumentar, mas o tempo segue firme e sem chuva.

Chuva chega em São Paulo na quarta-feira

A calmaria meteorológica e a longa sequência de dias de tempo seco e ensolarado estão com as horas contadas em São Paulo. A tendência apontada pelas agências meteorológicas e pelo monitoramento estendido do CGE indica uma quebra expressiva desse padrão a partir de quarta-feira (10/06).

A aproximação e entrada de áreas de instabilidade atmosférica romperão o bloqueio seco, provocando o retorno das chuvas sobre o território da capital, o que interrompe uma série consecutiva de dias sem precipitações. Embora as chuvas ajudem a mitigar os baixos índices de umidade e a limpar os poluentes em suspensão na atmosfera, a instabilidade também deve achatar as temperaturas máximas, reduzindo a sensação de calor no período vespertino e mantendo os dias com características típicas da estação.

Recomendações de Saúde para Segunda e Terça: devido aos índices de umidade do ar que se aproximam dos 35%, especialistas recomendam que a população reforce a hidratação constante (ingerindo água regularmente), evite a prática de exercícios físicos intensos ao ar livre entre as 11h e as 16h, e mantenha os ambientes fechados devidamente ventilados para mitigar problemas respiratórios decorrentes da combinação de ar seco com a poluição urbana.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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