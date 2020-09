. Sheila, a mulher de biquíni atingida por uma garrafa de água arremessado em sua direção, contou sua versão do episódio.

Briga no Leblon: ‘bati com força e foi um tapa bem dado’, diz mulher

A briga no Leblon, que aconteceu na última sexta-feira (25) na badalada Rua Dias Ferreiras, continua rendendo e ganhou mais detalhes neste domingo (27). Sheila, a mulher de biquíni atingida por uma garrafa de água arremessado em sua direção, contou sua versão do episódio. Em um vídeo publicado em seu Instagram, ela conta o que aconteceu da gravação que viralizou. Vem saber!

“Mulher de biquíni” dá sua versão sobre a briga no Leblon

“Estava com capota aberta, curtindo nossa onda, conversando, dando risada, com som alto, quando passamos em uma rua mais movimentada e escuto uma garota falar assim: vagabunda. Eu olhei para o lado e ela com a maior cara de deboche me manda um beijo. Achei desnecessário, até engraçado, e pensei: será que ela quer vir até, participar?”, relembra Sheila.

Scheila e Priscilla Dornelles passeavam pelas ruas do Leblon em um Peugeut 308cc Roland G, conduzido pelo amigo Wilton Vacari, quando o trânsito parou na rua Dias Ferreira. Então, a arquiteta Aline Cristina Silva, que estava em uma das mesas de um restaurante da área, se incomodou com a cena e resolveu arremessar copos com água contra o veículo.

Ela conta que quando recebeu a garrafada nas costas, não pensou duas vezes. “Eu não tenho sangue de barata, na hora minha reação foi pular do carro. Eu pulei do carro porque eu fiquei com muita raiva. Não aceito apanhar de graça.

Aline também deu sua versão da briga, mas apagou vídeo

A arquiteta também gravou vídeo para as redes sociais sobre a briga no Leblon, mas apagou em seguida. Em um trecho, Aline chega a dizer que conseguiu se esquivar dos tapas, o que Sheila desmente. “Bati, ela não se esquivou não. Bati com força e foi um tapa bem dado”.

Por fim, a moça diz que quer ficar em paz após tanta repercussão, e aproveita para mandar um recado para a arquiteta. “Em beijo para você, Aline. Eu espero realmente que você tenha paz de espírito, consiga de encontrar nessa vida para você não sentir inveja dos outros. E consiga de verdade alcançar todos os seus objetivos. Se eu objetivo for o que a gente estava curtindo, um dia você chega lá querida.

