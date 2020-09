Briga no Leblon: saiba quem é quem no barraco com conversível que viralizou

A noite de sexta-feira (25) na Dias Ferreiras, reduto de bares frequentados pela classe alta do Leblon, no Rio de Janeiro, foi marcada por um barraco que ganhou as redes sociais nesse fim de semana. Um vídeo que circula na web mostra uma briga que envolveu um conversível, mulheres de biquíni se beijando, uma garrafada, socos e seios à mostra. Vem entender o que aconteceu no bairro nacionalmente famoso nas novelas de Manoel Carlos.

Como começou a briga no Leblon?

Scheila e Priscilla Dornelles passeavam pelas ruas do Leblon em um Peugeut 308cc Roland G, conduzido pelo amigo Wilton Vacari, quando o trânsito parou na rua Dias Ferreira. Então, a arquiteta Aline Cristina Silva, que estava em uma das mesas de um restaurante da área, se incomodou com a cena e resolveu arremessar copos com água contra o veículo.

Sheila não levou desaforo para casa, e então pulou do carro em direção à arquiteta e e começou a dar socos na carioca, que tentava se esquivar. Mas a briga não terminou por aí. Um homem que estava sentado no restaurante então correu até o conversível e tentou agredir a moça. Para completar, ele puxou a parte de cima do biquíni e o arrancou, antes de o carro deixar o local.

Quem é quem na briga no Leblon?

A arquiteta Aline Cristina Silva foi a responsável por jogar o copo com água no carro. Na noite de sábado (26), Aline justificou em stories publicados em seu Instagram que estava acompanhada de duas crianças e idosos quando, segundo ela, foi surpreendida por “cenas de atentado ao pudor”.

“Estavam fazendo preliminares, parecendo um filme pornô bem ali na nossa frente, de camarote”, afirmou. No vídeo, Aline também chama as mulheres de “moças da vida que estavam sendo pagas para fazer aquilo ali” e que Sheila, a que desceu do carro e a agrediu, estaria “drogada”.

Veja o vídeo completo:

Wilton, Scheila e Priscila – Briga no Leblon

O conversível que virou centro de uma briga no Leblon era conduzido por Wilton Vacari. De acordo com a coluna de Leo Dias no jornal Metrópoles, o rapaz é engenheiro concursado da Petrobras, e teria afirmado que vai processar a arquiteta e o homem que agrediu Sheila.

Ainda de acordo com a coluna, Priscila Dornelles tem 24 anos, é gaúcha e está no Rio a passeio. A moça estava no banco da frente do Peugeot. “Ela está querendo nos difamar. Saímos de uma festa na lancha, na praia, e resolvemos dar uma volta de biquíni mesmo para curtir. Mas uma recalcada simplesmente não gostou do que viu, não sei o que incomodou tanto ela, porque somente deseja nos divertir. Eu acho que difamação é um crime muito sério. Só pra avisar que vai ter processo sim ”, disse em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Já a amiga, identificada apenas como Sheila, é empresária do ramo de estética e possui clínicas no Rio e em Curitiba. É ela que desce do carro para tirar satisfação com a arquiteta.

“Fui também agredida verbalmente muito antes do vídeo começar, por isso que quando recebi a garrafada eu já sabia exatamente quem era. E quando pulei do carro, ela gritou “vem, vem”. Não tenho sangue de barata, me defendo assim como defenderia minha amiga ou meu amigo. Eu estava na minha, curtindo a minha vibe. Não quer guerra? Então fica na paz ”, escreveu em seu Instagram, após a briga no Leblon.

Xuxa sai em defesa

A briga no Leblon repercutiu em todas as redes sociais, e chegou até à Rainha dos Baixinhos, que também deu sua opinião.

“O cara é um panaca e a invejosa da mulher que levou um tapa na cara, deveria ter levado dois. Minha mãe me ensinou que violência gera violência, não bate em ninguém, mas também não leva. A mulher do carro estava na dela e a outra errou. Acho que a mulher do bar aprendeu, não é não!?”, escreveu Xuxa.