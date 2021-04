BTG Pactual compra fatia da Caixa no Banco Pan por R$ 3,7 bilhões

O BTG Pactual entrou em acordo com a Caixa Participações para aquisição do Banco Pan, por R$ 3,7 bilhões. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 6, por meio de fato relevante divulgado ao mercado. A participação que será adquirida pelo BTG corresponde a 49,2% das ações ordinárias do banco. Em março, a Caixa deu início a uma oferta privada para a venda dessa participação, dentro do plano da instituição de se desfazer de ativos que deixaram de ser prioridade para o banco.

Hoje, o banco PAN, que já pertenceu ao grupo do apresentador Silvio Santos, à época com o nome de Panamericano, tem atualmente seu controle dividido entre o BTG Pactual e pela Caixa Participações, subsidiária integral da Caixa Econômica Participações. É um dos principais bancos médios do país, com quase cinco milhões de clientes pessoas físicas. Tem na oferta do crédito consignado e no financiamento de veículos seus principais focos de atuação. Em 2020, o banco do empresário André Esteves, que detém 100% das ações ordinárias da instituição, encerrou com lucro de R$ 656 milhões e uma carteira valendo R$ 30 bilhões.

Foco no digital

Na transação, que ainda será submetida ao Central e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o BTG está pagando R$ 11,42 por ação do PAN. O banco registrou valorização de mercado de 17,94% em 2021, valendo hoje R$ 13,54 bilhões. O valor por ação que está sendo desembolsado pelo BTG para ficar com o controle da instituição representa 1,6% mais do valor negociado na B3, na segunda-feira, 5.

Ampliar a participação no mercado digital deverá ser um dos principais ganhos do BTG Pactual com a aquisição. No inicio de 2020, o PAN lançou uma conta digital com foco no público das classes sociais mais baixas, mas forte na contratação de crédito consignado e financiamento de veículos. É justamente aí que poderá estar a grande oportunidade do BTG, que planeja crescer no mercado de varejo, em especial via oferta de produtos pelos canais digitais.