Burnley x Bournemouth (09/02): onde assistir e escalações do jogo

Burnley e Bournemouth se enfrentam nesta terça-feira (09), às 14h30, no Estádio Turf Moor, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Em jogo único, quem vencer o confronto de hoje está classificado para a próxima fase. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Burnley x Bournemouth: onde assistir ao vivo?

Com os direitos de transmissão, a DAZN não irá transmitir a partida nesta terça, às 14h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Burnley x Bournemouth

Em entrevista coletiva, o técnico Sean Dyche garantiu que muitos jogadores não estão em forma para o confronto desta terça. Na lista, constam Chris Wood, Charlie Taylor, Josh Brownhill e Robbie Brady. Já Jack Cork será avaliado.

Possível Burnley: Pope; Mee, Lowton, Tarkowski, Pieters; Gudmundsson, Westwood, Cork, McNeil; Vydra, Mumbongo.

Para o Bournemouth, o jogador Dominic Solanke segue indisponível. Já Junior Stanislas, depois de perder o jogo do fim de semana, está apto para jogar novamente. Além disso, o treinador Jonathan Woodgate garantiu que não fará muitas mudanças no time titular.

Possível Bournemouth: Begovic; Smith, Carter-Vickers, S. Cook, Kelly; Cook, Lerma, Wilshere; Brooks, Long, Groeneveld.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecem no meio da semana pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Ademais, veja quais são e os horários.

Manchester United x West Ham – 16h30

Swansea City x Manchester City – Quarta-feira – 14h30

Leicester x Brighton- Quarta-feira – 16h30

Sheffield United x Bristol City – Quarta-feira – 16h30

Everton x Tottenham – Quarta-feira – 17h15

Wolves x Southampton – Quinta-feira – 14h30

Barnsley x Chelsea – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O Burnley aparece em 17º lugar do Campeonato Inglês com vinte e três pontos. Depois de empatar com o Brighton na última rodada, a equipe conseguiu certa vantagem para afastar-se da zona de rebaixamento. Entretanto, se não pontuar nas próximas partidas, pode ser ultrapassado pelo Fulham.

Enquanto isso, o Bournemouth disputa a segunda divisão do futebol inglês. Em 6ª posição com quarenta e cinco pontos, o time luta para retornar para a elite da competição. Dessa maneira, possui doze vitórias, nove empates e sete derrotas.