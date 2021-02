Cristiano Ronaldo x Neymar: quem é o melhor? veja os números

Não há como negar que Cristiano Ronaldo e Neymar integram a lista de maiores jogadores do mundo com números impressionantes, títulos e uma habilidade em campo inegavelmente incrível. Ambos os atletas levam uma legião de fãs ao seu redor. Entretanto, eles já se enfrentaram oito vezes e, com isso, existe a rivalidade.

Números de confrontos entre Cristiano Ronaldo e Neymar

O início da rivalidade entre o português e o brasileiro surgiu em 2013 principalmente por defenderem equipes rivais no futebol espanhol, ou seja, Real Madrid e Barcelona. Ao todo, foram 8 jogos em que os dois se enfrentaram em campo, sendo sete pelo Campeonato Espanhol e um na Champions League com Neymar já no PSG. Ademais, quem sai na frente é Neymar com quatro vitórias, um empate e três derrotas.

O primeiro confronto aconteceu no dia 26 de outubro de 2013, pela 10ª rodada da La Liga. Com gol de Neymar e Alexis Sanchéz, o time da Catalunha derrotou a equipe da capital na primeira disputa entre os jogadores. Jesé descontou. Depois, no segundo turno do campeonato, se enfrentaram novamente com vitória do Barcelona, mas desta vez por 4 a 3.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quem marcou mais gols?

Por outro lado, Cristiano Ronaldo sai na frente no quesito gols. Nos 8 confrontos disputados, foram seis gols do português contra três do brasileiro.

Destes seis, Cristiano marcou todos vestindo a camisa do Real Madrid. Além disso, fez dois contra o PSG, atual equipe de Neymar.

Quem tem mais títulos?

Ao todo, Neymar tem 29 títulos, contabilizando todas as passagens de clubes em sua carreira. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo tem 33, fora prêmios individuais.

Carreira na Seleção

Último encontro entre Cristiano Ronaldo e Neymar

Recém-chegado ao Paris Saint-Germain, Neymar encontrou nas oitavas de final da UEFA Champions League em 2018 o Real Madrid. Cristiano ainda estava na equipe espanhola e isso possibilitou um novo reencontro entre os dois jogadores.

Depois de passar pela fase de grupos, os times se encontraram em confronto definido por sorteio. No primeiro jogo, 3 a 1 para a equipe espanhola com dois gols de Cristiano Ronaldo e Marcelo. Rabiot descontou. Na partida de volta, entretanto, Neymar não estava em campo. Por 2 a 1, o Real venceu novamente a equipe francesa e se classificou para as quartas.