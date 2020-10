Cadastro positivo pode facilitar aquisição de crédito; saiba como funciona

De acordo com a lei 12.414/2011, alterada pela lei complementar nº 166, a inclusão do Cadastro Positivo tornou-se automática para todas as pessoas físicas e jurídicas que possuem empréstimos, financiamentos, compras a prazo ou contas de consumo. Assim, as instituições financeiras devem reportar aos gestores de bancos de dados (empresas autorizadas a trabalhar informações de crédito) os dados financeiros e de pagadores relativos a operações de crédito e obrigações de pagamento.

O sistema começou a funcionar automaticamente em janeiro de 2020, podendo ser consultado por comerciantes, bancos ou prestadores de serviço quando o consumidor for parcelar uma compra. Anteriormente, a medida era opcional. Entretanto, agora é compulsória, com o fim de democratizar o mercado de crédito. Reúne o histórico de tomada de crédito e pagamentos, e pode ajudar a conceder taxas de crédito mais personalizadas a bons pagadores.

Serve como uma prova de que você é um bom pagador. Antes as empresas apenas tinham o cadastro negativo para analisar os riscos de emprestar dinheiro. Porém, com o Cadastro Postivivo, os diversos registros mostram um histórico maior e se possui melhores condições de juros e prazos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O que é e como funciona o Cadastro Positivo?

É uma ferramenta que reúne um histórico de compras de um consumidor, ou seja, o “currículo de crédito”. Ele é gerido pelo Serasa Experian, que é autorizada pelo governo para fazer a gestão dos dados. É um banco de dados que reúne o histórico de pagamentos dos consumidores, e pode ser consultado por diversas instituições de concessão de crédito. Dessa maneira, pode facilitar conseguir crédito em bancos. É composto por todas as contas que você paga: água, luz, telefone, cartão de crédito.

O que é score de crédito?

Os dados de pagamento são enviados para os órgãos de proteção ao crédito e, depois da análise, é gerada uma pontuação que varia de 0 à 1.000. Quanto mais alta a nota, mais financeiramente confiável é a pessoa.

Como a lei, tornou-se obrigatória para todos aqueles que possuem CPF, as informações a respeito de crédito estão presentes no Cadastro Positivo. Assim, os consumidores que possuem perfis mais confiáveis terão melhores condições de pagamento e crédito. Dessa forma, aqueles que desejam parcelar ou financiar terão o pedido autorizado ou negado com base no seu histórico de crédito.

Através dele, será possível estipular taxas e condições de crédito mais específicas e obter condições mais apropriadas. A consulta é feita nos birôs de crédito que as empresas ou bancos contratam. Além disso, também possui ligação com o score de crédito. Em resumo, pessoas que não possuem pendências no seu Cadastro Positivo provavelmente terão um score de crédito mais alto.

Ajuda no reconhecimento de um bom pagador;

Seu histórico de pagamento a seu favor: os credores podem avaliar o que você paga e não apenas as dívidas que você possa ter;

Se tiver uma dívida, poderá mostrar ao lojista que foi um imprevisto pequeno diante dos outros pagamentos que você mantém em dia.

Você tem mais chances de conseguir crédito, além de juros menores, financiamentos e prazos adequados ao seu perfil;

Facilidade para acompanhar seus pagamentos e do seu score de crédito.

Entretanto, outras informações não podem ser consultadas através do Cadastro Positivo: salário, aposentadoria, saldo bancário, limite de cartões de crédito, detalhes das despesas so seu cartão de crédito e coisas semelhantes. O que o mercado tem acesso é apenas o score de crédito.

Como consultar meu Cadastro Positivo?

Quatro instituições realizam o gerenciamento das informações: Serasa Experian, Boa Vista SPC, SPC Brasil e Quod. Para realizar o cadastro e consultar sua situação, é necessário acessar o site de uma das empresas. Neles, basta procurar por “Cadastro Positivo” e realizar a inscrição, informando nome completo e CPF. A inclusão é automática, mas a empresa deve comunicar o consumidor, por escrito, em até 30 dias. Dessa forma, o compartilhamento das informações acontece após 60 dias.

Como sair?

Nenhum consumidor tem a obrigação de ter suas informações disnponíveis. Assim, é possível pedir para sair através da opção “cancelamento” no site onde foi feito o cadastro. Então, o nome sairá do sistema em até dois dias úteis. O Procon afirmou que o consumidor tem direito a acessar todas as informações sobre o perfil dele, para poder corrigir e atualizar os dados.

Quais os benefícios do Cadastro Positivo para empresas?

As informações do cadastro positivo pode ajudar a adotar novos critérios e traçar estratégias com o objetivo de evitar prejuízos com inadimplência dos clientes, melhorando os resultados. Dessa maneira, alguns dos benefícios são: