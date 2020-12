Camila Pitanga termina namoro com Beatriz Coelho após dois anos

A atriz Camila Pitanga e a artesã Beatriz Coelho decidiram colocar um ponto final no relacionamento. As duas estavam juntas há dois anos, mas a assessoria confirmou o término nesta quarta-feira (16).

Camila Pitanga e Beatriz seguem amigas

Embora tenham terminado o namoro, as duas pretendem continuar a amizade, mostrando que tiveram um término tranquilo. “As duas ressaltam que seguem, agora, amigas e se admirando mutuamente”, afirmou a assessoria.

Além disso, as duas terminaram o relacionamento há duas semanas. No instagram de Beatriz, ela postou uma frase sobre o amor. “O amor não tem ângulos retos”, disse.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Atriz revela o namoro em 2019

Após um ano com Beatriz, Camila Pitanga revelou ao público que estava no relacionamento. Discreta e sempre mantendo a vida pessoal reservada, ela aparecia pouco com a ex-namorada nas redes sociais. Inclusive, só em setembro que a atriz postou uma foto com Beatriz. Nas redes sociais, elas tiveram o apoio dos fãs da atriz.

Camila Pitanga e seu primeiro relacionamento com uma mulher

Em um podcast, Camila Pitanga afirmou que a artesã foi a primeira mulher que ela já namorou, também foi a primeira que o público conheceu. “Pouco expõe de suas relações. Ela contou, por exemplo, que tem uma excelente relação com os ex-namorados e negou que eles tenham medo de seu “poder”. “(…) tenho a sorte, o privilégio, de ter tido homens muito maravilhosos. Sou amiga de todos os meus exs. E eu não sei dizer se os homens são mais medrosos do que as mulheres. Até porque esse é o meu primeiro relacionamento com uma mulher”, revelou no programa Calcinha Larga.

Além disso, a artista falou sobre atração. “Tesão é química. Não é projeto racional. Tesão é cheiro, é contato, olho no olho, pele… Sabe? Eu tenho dificuldade de delimitar. Para mim, o critério básico é a pessoa ser ética, me respeitar, e eu ser livre no meu movimento, no meu corpo, na maneira de pensar”, afirmou.