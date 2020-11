Carro de irmão desaparecido do ator Marco Ricca é achado com ossada

O carro de Giuliano Ricca, irmão do ator Marco Ricca, desaparecido desde 2014, foi encontrado nesta segunda-feira, dia 2, em Santa Isabel, próximo à rodovia presidente Dutra. A Polícia Militar informou que o veículo apresentava sinais de capotamento e dentro havia uma ossada.

Carro de irmão desaparecido foi encontrado na Dutra

O Honda CRV preto, placas EMO-9888, do Rio de Janeiro, encontrado nesta segunda-feira, apresenta as mesmas características do veículo que desapareceu há seis anos. O carro estava em uma propriedade rural e foi encontrado por trabalhadores de uma obra.

Segundo o relato policial, os homens andavam pela propriedade com um cachorro, que latiu ao encontrar o carro. Inicialmente os homens pensaram ser um acidente e foram ajudar. Foi então que encontraram a ossada e chamaram a polícia.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Só será possível confirmar a identidade da vítima após exame de DNA. Objetos e documentos foram encontrados no carro, mas nenhum detalhe adicional foi divulgado. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal na Delegacia de Arujá.

Leia mais: Tom Veiga morreu vítima de AVC, aponta laudo do IML

Giuliano Ricca, irmão do ator Marco Ricca, é produtor cultural e desapareceu no dia 19 de outubro de 2014. À época, a família informou que ele seguia a trabalho de São Paulo para o Rio de Janeiro, neste veículo, mas nunca chegou a seu destino.

Marco e Giuliano eram sócios em uma produtora em São Paulo. Eles eram especializados em projetos e peças culturais.