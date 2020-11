O Instituto Médico Legal (IML) informou na manhã desta segunda-feira, 2 de novembro, que Tom Veiga, 46 anos, morreu vítima de AVC. O ator deu vida a “Louro José“, o companheiro de mais de 20 anos de Ana Maria Braga.

De acordo com o laudo, o ator sofreu “hemorragia intra craniana por rotura de aneurisma cerebral” – AVC hemorrágico – que acontece quando um vaso – artéria ou veia – rompe dentro do cérebro, extravasando sangue, por conta de um aneurisma cerebral. Segundo o IML, o AVC hemorrágico mais frequente é causado devido a um pico elevado de pressão arterial.

Tom Veiga foi encontrado sem vida por amigos no domingo (1), em sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A apresentadora apresentou ao-vivo o programa “Mais Você”, em homenagem ao colega de trabalho.

Tom Veiga estava ao lado de Ana Maria há 20 anos

Tom Veiga estava ao lado de Ana Maria Braga há mais de 20 anos. Antes disso, trabalhou com ela na Rede Record, no antigo Note e Anote e, por muito tempo, manteve sua identidade escondida. O personagem Louro José foi criado pela apresentadora, que queria manter a audiência junto ao público infantil – já que seu programa começava após a exibição de desenhos. Foi aí que, ao ver o então assistente de produção, Tom Veiga, brincar com um dos bonecos que Ana Maria o convidou para dar vida ao personagem – tornando-se ícone de toda a história da TV brasileira.

Ana Maria Braga se pronunciou logo após saber da morte

Ana Maria Braga se pronunciou logo após saber da morte de Tom Veiga. Na manhã desta segunda (2), ela apresentou ao-vivo o Mais Você em homenagem ao ator.