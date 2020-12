Cartola FC 2020: dicas de capitães e jogos da rodada #25

O mercado da rodada #25 abriu! E com isso as dicas para mitar já são bem-vindas. Neste final de semana, teremos todos os 10 jogos valendo para o Fantasy game. Sendo assim, vamos mostrar algumas dicas de capitães que podem ajudar na pontuação do Cartola FC. Fique de olho também nos jogos, teremos clássico paulista e carioca.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #25 fecha no sábado (12), às 16 (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de capitães para rodada #25

Rafael Veiga – meia (Palmeiras) C$ 10.69: O meia do verdão vem mostrando ser uma das melhores apostas do time nas últimas rodadas. Bom em desarmes e finalizações, ele tem 7 gols na competição. Além disso, com média de 5.52 é um dos principais armadores do time do Palmeiras. Na rodada #25, é uma das equipes favoritas, já que joga em casa, contra o Bahia, que não vence há 3 jogos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Everton Ribeiro – meia (Flamengo) C$ 10.03: O time do Flamengo embora tenha um dos melhores elencos do brasileirão, não vem de boa fase. Caiu na copa do Brasil e na libertadores, e ainda precisa convencer o torcer carioca, o jogo deste final de semana pode ser a oportunidade perfeita. O time enfrenta o Santos, no Maracanã, e se vencer pode ficar mais perto da liderança do campeonato. Everton, foi o autor do único gol que deu a vitória ao time na rodada passada, e entra na nossa lista de dicas de capitães do Cartola FC. Além disso, ele tem 6 gols, 2 assistências e média de 4.86.

Pepê – atacante (Grêmio) C$ 15.50: O atacante do Grêmio é outro destaque para este final de semana, mesmo sem gols ele fez 9 pontos na rodada #24. Agora, jogando contra o Goiás, que teoricamente é inferior, pode ser a chance de marcar o seu, e fazer ótima pontuação no game. Além disso, ele já tem 7 gols, 4 assistências e 25 desarmes na competição. É o homem da linha de frente do Grêmio e está em boa fase no campeonato. Assim, entra nas nossas dicas de capitães para o Cartola FC.

Cartola FC: jogos da rodada #25

SÁBADO

RB Bragantino x Fortaleza – (Nabi Abi Chedid) às 17h

Athletico-PR x Atlético-MG – (Arena da Baixada) às 17h

Palmeiras x Bahia – (Allianz Parque) às 19h

Internacional x Botafogo – (Beira-Rio) às 19h

Ceará x Atlético-GO – (Castelão CE) às 21h

Goiás x Grêmio – (Serrinha) às 21h

DOMINGO

Flamengo x Santos – (Maracanã) às 16h

Corinthians x São Paulo – (Neo Química Arena) às 18h15

Sport x Coritiba – (Ilha do Retiro) às 18h15

Vasco x Fluminense – (São Januário) às 20h30

Leia também: