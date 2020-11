Cartola FC 2020: dicas estratégicas para mitar na rodada #23

Faltando pouco para começar a rodada #23, temos dicas estratégicas para você cartoleiro. Em primeiro lugar, serão apenas seis jogos válidos para o game. Palmeiras e Santos são os favoritos, já que jogam em casa e estão em melhor fase que os adversários. Um dos mais escalados para este final de semana é o atacante do Vasco, Cano. Assim como, os mitos Marinho e Galhardo que entram em campo e podem render boa pontuação ao seu time. Antes de confirmar seu time, veja nossas dicas estratégicas para mitar na rodada #23 do Cartola FC:

Não se esqueça, o mercado fecha no sábado (28), às 16h (horário de Brasília), confira nossas dicas estratégicas para mais uma rodada do Cartola FC:

Thiago Volpi – goleiro (São Paulo) C$ 13.06: Em uma rodada onde não teremos todos os jogos, o importante é segurança. Volpi, é o goleiro com a maior média, são 4,16 pontos, está em uma ótima fase junto com seu time e entra nas dicas estratégicas do Cartola FC. Mesmo não jogando em casa, sua regularidade é um diferencial para este final de semana.

Felipe Jonatan – lateral (Santos) C$ 12.52: Jogando em casa o time do Santos tem grande potencial. O lateral, tem média de 4,73 pontos, 2 gols e uma assistência na competição. Além disso, são 69 desarmes e 24 faltas sofridas em 20 jogos. Também jogando contra o Sport, que não tem um bom ataque, a chances de SG é grande para o lateral do Santos. Assim, entra na nossa lista de dicas estratégicas para o Cartola FC.

Gustavo Gómez – zagueiro (Palmeiras) C$ 11.27: O zagueiro do Palmeiras vem de um bom momento individual e é uma opção confiável. Além de jogar em casa, tem uma boa regularidade, com média de 3,9 pontos e 1 gol na competição. Lembrando que o Palmeiras, joga contra o Athletico, e a possibilidade de SG é pequena, mas o zagueiro se destaca.

Nenê – meia (Fluminense) C$ 12.72: O time do Fluminense pega o RB Bragantino, que vem cedendo muito para os meio campistas. Assim, no jogo de segunda-feira, Nenê, pode ser uma boa opção de pontuação. Ele tem 7 gols e uma assistência na competição, além de 31 faltas sofridas. Com média de 5,22 pontos é umas das nossas dicas estratégicas para o Cartola FC.

Marinho – atacante (Santos) C$ 23.12: O mito não pode faltar no seu time, depois de mandar muito bem na libertadores, o time do Santos, joga em casa, contra o Sport. Sendo o favorito para a partida, Marinho é o dono da maior média com 10 pontos, 12 gols e 5 assistências na competição. Além disso, já é um dos mais escalados para rodada #23 e escolhido como capitão.