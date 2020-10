Caso Robinho: gravações, repercussão nas redes e perda de patrocínios

As gravações do caso Robinho trazem trechos como “A mulher estava completamente bêbada”; situação é comentada em todo o País e Santos pode perder verbas

O crime de violência sexual pelo qual o jogador Robinho e um amigo foram condenados em primeira instância a nove anos de prisão na Itália, voltou à tona com a repatriação do atleta ao futebol brasileiro. Agora, gravações usadas no processo foram vazadas e mostram como se deu o caso .

Relembre o caso

Segundo a Justiça italiana, em 22 de janeiro de 2013, Robinho e outros cinco brasileiros estavam em uma boate na cidade de Milão, chamada Sio Café. Depois da noitada, foram acusados de cometerem violência sexual contra uma mulher albanesa.

Em 2014, durante interrogatório, Robinho negou a acusação. Ele chegou a afirmar que manteve relação sexual com a vítima, no que chamou de ‘relação consensual de sexo oral’ e sem a participação de mais ninguém.

Robinho e Ricardo Falco foram sentenciados em primeira instância, em novembro de 2017, a nove anos de prisão por violência sexual de grupo contra a jovem . No caso de Falco, a perícia identificou a presença de seu sêmen nas roupas dela.

A decisão do Tribunal de Milão ainda não é definitiva e foi contestada com recursos pelas defesas dos condenados. Os outros quatro envolvidos estão sendo julgados em um processo a parte por terem deixado a Itália.

A condenação tem como base o artigo “609 bis” do código penal italiano, que fala da participação de duas ou mais pessoas em ato de violência sexual, forçando a manter relações sexuais por sua condição de inferioridade.

Gravações telefônicas

Na sentença foram apresentadas as transcrições de várias gravações telefônicas feitas entre os acusados. A Justiça teve autorização para interceptar as chamadas.

Uma das conversas foi praticamente decisiva para a decisão do Tribunal. Trata-se da conversa entre Falco e Robinho sobre como estava o nível de consciência da vítima naquela noite .

Acompanhe um trecho:

Falco: – Ela se lembra da situação. Ela sabe que todos transaram com ela.

Robinho: – O (NOME DE UM AMIGO) tenho certeza que gozou dentro dela.

Falco: – Não acredito. Naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé, ela estava realmente fora de si.

Robinho: – Sim.

A Justiça italiana diz que as escutas realizadas a partir de janeiro de 2014 são “auto acusatórias” e a sentença explica que as conversas são muito claras sobre o que houve naquele caso.

Repercussão

Agora, ao retornar para o Brasil para jogar pelo Santos, o caso volta à tona. E a situação pode trazer sérios prejuízos ao clube da baixada santista.

Segundo a revista Veja, sete patrocinadores do Santos se manifestaram contra a contratação de Robinho. E isso pode ser apenas o começo.

De acordo com a Placar, 16 patrocinadores podem deixar o clube e levar R$ 28 milhões anuais . Kicaldo, Kodilar, Tekbond, Grupo Foxlux, Unicesumar, Casa de Apostas e Philco já se manifestaram em relação ao caso.

A Orthopride, da área odontológica, já rompeu o contrato com o Santos antes mesmo da divulgação das transcrições.

Em nota, Kicaldo, Tekbond, Philco e Casa de Apostas afirmaram que retirarão o investimento se o clube não rescindir com Robinho.

A Brahma, da cervejaria Ambev, afirmou em nota oficial que o contrato de patrocínio com o Santos acabou em 1º de outubro de 2020 e que não será discutida renovação enquanto Robinho estiver no clube.

Famosos repercutem o caso

Celebridades também estão comentando o caso nas redes sociais. Walter Casagrande, ex-jogador e comentarista da TV Globo, foi além e disse que a sociedade tem que “parar de aceitar sacanagem como qualquer coisa normal”.

O apresentador Luciano Huck chegou a apagar uma foto que possuía em seu Instagram com Robinho.