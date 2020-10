Segundo dados levantados pela Organização das Nações Unidas, países de alta renda possuem mais acesso a insumos contra a covid-19 do que países de baixa renda; esperança de diminuir a desigualdade está na vacina.

Uma análise feita pela ONU (Organizações das Nações Unidas) revela que a população de países mais ricos têm 100 vezes mais acesso ao combate ao covid-19 do que países mais pobres. Levantamento mostra com clareza a desigualdade social e econômica do mundo, agravada pela pandemia.

Segundo informações da ONU, cada morador de países de alta renda se beneficiou de um adicional de pelo menos US$10 por mês referentes a importações de produtos que combatam o vírus. Nos países com renda média, o valor cai para US$ 1, por habitante. Já nos locais mais pobres, o valor extra de abastecimento chegou a US$ 0, 10.

Sendo assim, as importações de insumos que ajudam no combate ao covid-19 foram 100 vezes maiores em países mais desenvolvidos em comparação aos menos desenvolvidos. “Embora seja de se esperar que o aumento das importações per capita de produtos covid-19 seja maior para os países mais ricos, a enorme diferença é surpreendente“, informou a ONU.

Aumento no valor de insumos contra a covid-19

De janeiro a maio deste ano, as exportações de insumos médicos, como equipamentos, kits de exames, produtos de higiene, entre outros – provenientes da China, EUA e União Europeia – aumentaram de US$ 25 bilhões para US$ 45 bilhões por mês. A ONU acredita ainda que ignorar essa desigualdade vai afetar mais ainda a economia mundial.

Esperança no combate ao covid-19

Segundo a entidade, a maneira mais promissora de amenizar essa diferença econômica agravada pela pandemia é a vacina. Contudo, existe ainda o risco de o método seguir os moldes de distribuição dos insumos de combate ao vírus, deixando, assim, os países de baixa renda ainda em desvantagem perante os outros.