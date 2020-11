Como ajudar o Amapá? Confira iniciativas e redes de doação

Desde o ultimo 3 de novembro, a população do Amapá está sofrendo as consequências da falta de luz na região. Por conta de incêndio que acometeu três subestações da empresa de energia Isolux,13 dos 16 municípios do estado ficaram sem luz. O que atingiu cerca de 90% dos moradores. Apenas três cidades, Oiapoque, Laranjal do Jari e Vitória do Jari não foram atingidos, pois são atendidos por sistemas elétricos isolados.

A falta de eletricidade acarretou outros problemas, como falta de água tratada, pane nas telecomunicações, falta de gasolina, filas enormes para comprar mantimentos e sacar dinheiro, já que as máquinas de cartão também pararam. Por isso, a população amapaense vem vivendo um caos geral, protestos começaram a surtir no estado para que a situação se regularize. Entretanto, para prestar algum auxílio a essas pessoas, algumas iniciativas estão recolhendo doações de dinheiro, alimentos e mantimentos para essas pessoas. Confira as principais e veja como ajudar o Amapá.

O que acarretou para a população?

Com a falta de energia, outros serviços foram acometidos na região, como internet e telefonia. Sem energia, não há como carregador máquinas de cartão, por exemplo, carregadores de celular e outros aparatos eletrônicos. Os postos de gasolina só funcionam se tiverem seus próprios geradores de energia.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Segundo o portal G1, há filas também em supermercados e locais de revenda de água, e o problema provocou uma corrida ao aeroporto, hotéis, supermercados e shoppings, onde ainda havia energia elétrica por causa de geradores. Além disso, as eleições municipais em Macapá foram adiadas por conta da crise.

Como ajudar o Amapá? Iniciativas recolhem doações

Casa Ninja Amazônia – vaquinha online

Frente pelo direito à cidade – vaquinha online

União LGBT Nacional do Amapá

É possível fazer doações em dinheiro na conta. Ou também doações materiais no endereço da sede. Os dados para transferência e endereço de doações estão neste link.

Amapá Solidário Vaquinha online

Baixada Pará Rede Social: Contato: (96) 99164-1089

Utopia Negra-Vaquinha online

Como ajudar o Amapá? Companhia Aérea Azul no Pará

No Pará, a base da companhia aérea Azul está recebendo doações de mantimentos, como água mineral e alimentos para a população amapense. Para doar é preciso apenas ir ao aeroporto e deixar sua contribuição. Até o momento a empresa já enviou 12 toneladas de doações para o Amapá.

Como ajudar o Amapá? Iniciativas públicas

Alguns órgãos públicos também estão recebendo doações em dinheiro e mantimentos, confira:

Justiça Federal, na Rodovia Norte-Sul, s/nº, Infraero II;

Ministério Público do Amapá (MP-AP), na Rua do Araxá, s/nº, Araxá.

Órgãos públicos do estado do Pará também disponibilizaram pontos de coleta em Belém:

Sede do Ministério Público do Trabalho (MPT) na av. Gov. José Malcher, nº 652

Aeroporto Internacional de Belém, na antiga sala dos Correios

É possível fazer doações em dinheiro, por transferência, para os órgãos públicos também. Confira os dados das contas.

Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª Região – Pará e Amapá (Amatra8):

Caixa Econômica Federal

Agência 2806

Conta 400059-7

Operação 003

CNPJ: 04.572.996/0001-60

Associação dos Magistrados do Estado do Pará (Amepa):

Banco do Brasil

Agência 2946-7

Conta 224747-0

CNPJ: 05.078.449/0001-96